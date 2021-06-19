  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရှေ့တောင် အာရှ နှင့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ဒေသ

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္း ပြဲ တိုက်ိဳ တြင္ က်င္းပ

၁၉ ဇွန် ၂၀၂၁ - ၀၅:၂၉
News ID: 1151666
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္း ပြဲ တိုက်ိဳ တြင္ က်င္းပ

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕မွာ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ


ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕မွာ ဂ်ပန္ေရာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က  ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္တာနဲ႔ ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြကို ရပ္တန႔္ေရးအတြက္လည္း ဒီေနက့မနက္ တိုက်ိဳမွာ  ခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

NGUအစိုးရမ်ိဳးသမီး၊လူငယ္ႏွင့္ကေလးသူငယ္ေရးရာဝန္ႀကီး႐ုံး (လူငယ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန) တို႔ရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ ဂ်ပန္၊ ကိုရီယားနဲ႔ ထိုင္းအပါအဝင္ ၅ ႏိုင္ငံ ကန္ပိန္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုသိရွိလာေစဖို႔ ျပဳလုပ္တာလို႔ ဦးေဆာင္သူ တဦးျဖစ္တဲ့ မသီရိသစၥာက ေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ေရာက္ တိုင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မိရတနာထြန္းကလည္း “ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အရင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက  မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာပါ။ အခုမင္းေအာင္လႈိင္စစ္တပ္ လက္ထက္မွာ ရန္ကုန္ အပါအဝင္နယ္ေတြမွာပါ ေတြ႕ႀကဳံေနရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမေ႐ြးအားလုံး စုစည္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကိုအျမစ္ျဖဳတ္ဖို႔ အခုလိုပူးေပါင္းပါဝင္တာ” လို႔ေျပာပါတယ္။

*****************************************************************
END / 251