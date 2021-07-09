အာဖဂန္နစၥတန္ မွ အေမရိကန္ တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္း မႈ ၉၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေက်ာ္ ၿပီးစီး

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ဧၿပီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၏ အမိန႔္အရ အာဖဂန္နစၥတန္မွ အေမရိကန္တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီး စီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဇူလိုင္လ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း တာလီဘန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေနၿပီး အာဖဂန္အာဏာပိုင္မ်ားကမူ အေမရိကန္တပ္မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းေနခ်ိန္၌ တာလီဘန္တို႔လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ခ႐ိုင္မ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။
အာဖဂန္ စစ္သား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း တာဂ်ကစၥတန္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ အာဖဂန္အစိုးရက ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ တာလီဘန္တို႔၏ထိုးစစ္ကို တန္ျပန္ရန္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို ျဖန႔္က်က္ခ်ထားခဲ့သည္။
အာဖဂန္၏ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနၿပီး တာလီဘန္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အာ႐ုံစိုက္တိုက္ခိုက္ေနကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လအတြင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ခ႐ိုင္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
“ဒါဟာ စစ္ျဖစ္ေနတာပါ။ ဖိအားေတာ့ ရွိမွာပဲ။ တစ္ခါတေလမွာ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နည္းနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတေလေတာ့ အလုပ္သိပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အာဖဂန္ျပည္သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီး ကာကြယ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု အာဖဂန္အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဟမ္ဒူလာ မိုဟစ္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ခ႐ိုင္ေတြကို ျပန္သိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အာဖဂန္၏ အႀကီးဆုံးေလတပ္စခန္း ျဖစ္သည့္ ဘာဂရမ္ေလတပ္စခန္းႏွင့္ အႀကီးဆုံးစစ္စခန္း ခုနစ္ခုမွ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအၾကာျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္တြင္ အာဖဂန္မွ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမႈသည္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ပင္တဂြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပင္တဂြန္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂြၽန္ကာဘီကလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးၫြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေျမျပင္အေနအထားတြင္ မရွိေတာ့သည့္တိုင္ တာလီဘန္တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အာဖဂန္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ အာဖဂန္ တပ္ဖြဲ႕ေတြအတြက္ စစ္ေျမျပင္မွာ အကူအညီေတြ လိုအပ္လာမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဂြၽန္ကာဘီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းေထာက္ပံ့မႈမွာ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ ျပည္သူေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္ေပးရမယ့္ အလွည့္ ေရာက္လာပါၿပီ” ဟု ဂြၽန္ကာဘီက ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ အာဖဂန္ေလတပ္မွ ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည့္ အေမရိကန္ အရပ္ဘက္ နည္းပညာရွင္မ်ားကိုလည္း အာဖဂန္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို စိတ္ခ်ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
****************************************************************
END / 251
၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ - ၁၁:၃၀
News ID: 1158397
ဧၿပီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၏ အမိန႔္အရ အာဖဂန္နစၥတန္မွ အေမရိကန္တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီး စီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဇူလိုင္လ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။