စစ္တပ္ က ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည့္ ဆိပ္ခြန္႐ြာသား လူငယ္ ၄ ဦးကို မီးသၿဂႋဳဟ္

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ခြန္ေက်း႐ြာမွာ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့လို႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ ႐ြာသား လူငယ္ ၄ ေယာက္ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီေလာက္က ေက်း႐ြာသုသာမွာ မီးသၿဂႋဳဟ္လိုက္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။
အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ဟာ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ ည ၁၂ နာရီေလာက္က ေက်း႐ြာအတြင္းဝင္လာၿပီး ရပ္႐ြာလုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့လူငယ္ေတြကို အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူငယ္ ၄ ဦးေသဆုံးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေသဆုံးသြားတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို စုပုံထားခဲ့ၿပီး မနက္ ၈ နာရီေလာက္မွ လူမႈကူညီေရးကားနဲ႔ ေ႐ႊဘိုေဆး႐ုံႀကီးကို သယ္သြားၾကၿပီး ရင္ခြဲၿပီးမွ အေလာင္းေတြကို ႐ြာ ျပန္ပို႔ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
“ေလးေယာက္လုံးကို ရင္ခြဲတယ္၊ ႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ခ်ဳပ္ေပးလိုက္တယ္။ ႏွစ္ေယာက္က ခ်ဳပ္မေပးပဲ ျပန္ပို႔တယ္။ နီးစပ္သူတစ္ေယာက္ကေျပာတာေတာ့ ဦးေခါင္းေတြကို ပီပီသသမရွိဘူး။ အနီးကပ္ ေသနတ္နဲ႔ေတ့ ပစ္ထားၿပီး တ႐ြတ္တိုက္ ဆြဲေခၚသြားတာလို႔။ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲေတြ႕ရတယ္”လို႔ ေဒသခံ႐ြာသား တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
စစ္တပ္ရဲ႕ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသူေတြကေတာ့ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ခန႔္ရွိ ကိုသက္စိုး၊ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကိုေဌးလႈိင္ဝင္း၊ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ ကိုေအာင္ပိုင္ေထြးနဲ႔ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကိုေအာင္ဟိန္းေက်ာ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ပလိုင္း႐ြာနဲ႔ တက္တူ႐ြာၾကားမွာလည္း ေဒသခံ PDF နဲ႔ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတပ္တို႔ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ဒီေန႔ ညေန ၃ နာရီေလာက္ကစၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြဆီက သိရပါတယ္။
ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက တက္တူ႐ြာနဲ႔ ပလိုင္း႐ြာကို စစ္တပ္က ေျခလ်င္ ေတာနင္းရွာေဖြတာေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံ PDF ေတြက ခုခံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
စစ္ေကာင္စီဘက္က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ၁၅ ခ်က္ထက္မနည္း ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး လတ္တေလာ ေျမျပင္သတင္းအရ တိုက္ပြဲမွာ စစ္ေကာင္စီဘက္က တစ္ေယာက္ေသၿပီး PDF ဘက္ကေတာ့ ထိခိုက္မႈ အနည္းအက်ဥ္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
****************************************************************
END / 251
၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ - ၁၉:၂၈
News ID: 1161292
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ခြန္ေက်း႐ြာမွာ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့လို႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ ႐ြာသား လူငယ္ ၄ ေယာက္ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီေလာက္က ေက်း႐ြာသုသာမွာ မီးသၿဂႋဳဟ္လိုက္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။