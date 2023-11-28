နေတန်ယာဟုသည် နိုင်ငံရေးအာဏာသိမ်းမှုကို ကြောက်ရွံ့နေ

Sahar News ၏ သတင်း အထောက်အထားများအရ ဇီယွန်နစ်သတင်းစာ Yediot Aharonot ၏အဆိုအရ Leaked Party၏အကြီးတန်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှမကြာသေးမီ ရက်များအတွင်းတွင် နေတန်ယာဟု၏ နိုင်ငံရေး အနာဂတ်နှင့်သူ၏ ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပါတီအတွင်းလျှို့ဝှက်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Leaked Party တွင် နိုင်ငံရေးအာဏာသိမ်းမည်ကို နေတန်ယာဟု ကြောက်ရွံ့နေကြောင်း သတိပြုမိပြီး Leaked Party မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက နေတန်ယာဟုအား အယုံအကြည်မရှိမဲပေးမည့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ထား ပြီး လူအများအပြားကို အမည်တပ်ထားသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ကနီဆက်ဒ် ၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ယူလီ အက်ဒလက်စ်တင်း က ၎င်းအား နေတန်ယာဟု နေရာတွင် ယာယီ အစားထိုးကာ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပါတီတွင်း ပါတီသစ် ရွေးကောက်ပွဲများ မကျင်းပမချင်း ပါတီတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ မကျင်းပမီအထိ ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
****************************************************************
END / 251