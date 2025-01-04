  1. Home
ကျောင်းသားများအား ငွေယူပြီး အမှတ်ပေးခြင်းကိစ္စ

၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅ - ၁၅:၀၉
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ မှ ကျောင်းသားများအား ငွေယူပြီး အမှတ်ပေးခြင်းကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ မှ ကျောင်းသားများအား ငွေယူပြီး အမှတ်ပေးခြင်းကိစ္စ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၏ ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။

ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို  စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ  ထံမေးထားသည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။

မေးခွန်း

အကယ်၍ ဆရာတစ်ဦး တစ်ယောက် မှ အမှတ်နည်းသည့် ကျောင်းသားများ ကို အမှတ်ပေးရန် အတွက် ငွေယူခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ အမိန့်တော် လာရှိပါသနည်း?

အဖြေ

ဤလုပ်ရပ်သည်မပိုင်ချေ။

အကြံပြုချက် -  အထက်ဖော်ပြ ပါ ဖြေကြားချက်ကို ကြည့် ၍ ဆရာတစ်ဦး တစ်ယောက် မှ အမှတ်နည်းသည့် ကျောင်းသားများ ကို အမှတ်ပေးရန် အတွက် ငွေယူခြင်း သည် လဘ်ယူ ခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ဟရာမ် ဖြစ်ပြီး မပိုင် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။

