မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးအုုပ္စုုမ်ားေၾကာင့္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ားလြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္က်င့္သံုုးခြင့္ဆံုုး႐ံႈးေန

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ကရ္ဘာလာ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အလံလႊင့္ထူျခင္းမ်ားကိုု အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုုမ်ားက IS အလံဟုုေကာလဟလလႊင့္ကာ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ခိုုင္းမႈ ၃ ခုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ယခုုရက္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၃၈ လမ္းအလယ္လမ္းရွိရွားအဘၻာစ္ ဆုုေတာင္းျပည့္ဗိမာန္တြင္လႊင့္ထူထားသည့္ အလံေတာ္ကိုု ျဖဳတ္ခ်ရန္ လူ ၂၀ ဦးထက္မနည္းအုုပ္စုုကိုုဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ကို ယေန႔ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ကေတြ႔ရပံုု(ဓာတ္ပံုု၊ Myanmar Muslim Media)
“ဒါဟာႏိုု္င္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရးကိုုေက်ာ္လြန္တာျဖစ္တယ္။ဒါဟာဘာသာေရးပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကိုုလည္းထိခိုုက္ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတာ့အဲသလုုိပဲျမင္တယ္”မဂိုု ရွီအာ သာသနာပညာရွင္ H.I ေမာင္လာနာ ထြန္းေဇာ္ က Myanmar Muslim Media သုုိ႔ေျပာသည္။
ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္းရွိ ကာရွာနီေအမာမ္ဘာရာတြင္လြင့္ထူထားသည့္ အလံေတာ္ကိုု ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊၃၂ လမ္း ေအာက္လမ္းရွိ ဟာဇရသ္အဘၻာစ္ ဆုုေတာင္းျပည့္ဗိမာန္တြင္လႊင့္ထူထားသည့္ အလံေတာ္ကိုု ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ၊၃၈ လမ္းအလယ္လမ္းရွိရွားအဘၻာစ္ ဆုုေတာင္းျပည့္ဗိမာန္တြင္လႊင့္ထူထားသည့္ အလံေတာ္ကိုု ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ထင္ေယာင္ထင္မွားသတင္းလႊင့္ကာ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုုမ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အလံမွာပါတဲ့ ဇူလ္ဖာကာဓားဟာ ဟာဇရသ္အလီရဲ႕ ဓားကိုုရည္ညြန္းထားတယ္။ဟာဇရသ္အလီဟာ အစၥလာမ္သာသနာမွာ တရားမွ်တျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကိုု တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သခင္ႀကီးကိုုင္ခဲ့တဲ့ဓားကိုုရည္ညြန္းၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အလွ်င္ကတည္းကအလံမွာထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။အလံမွာပါတဲ့ဓားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊တရားမွ်တျခင္း ဆိုုတဲ့သေဘာကိုု ေဆာင္တယ္။အလံအနက္ေရာင္သည္ ၀မ္းနည္းျခင္း သေဘာကိုုေဆာင္တယ္။ဓားမွာသံုုးထားတဲ့ အျဖဴေရာင္က တရားမွ်တၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သရုုပ္ကိုုေဆာင္တယ္”ဟုု မဂိုု ရွီအာ သာသနာပညာရွင္ H.I ေမာင္လာနာ ထြန္းေဇာ္ က လြင့္ထူထားသည့္အလံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရွင္းျပသည္။
ယေန႔ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္က ၊၃၈ လမ္းအလယ္လမ္းရွိရွားအဘၻာစ္ ဆုုေတာင္းျပည့္ဗိမာန္တြင္လႊင့္ထူထားသည့္ အလံေတာ္ကိုု ျဖဳတ္ခ်ရန္ ေကာလဟလ ျဖန္႔ကာ ဦးေဆာင္လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သူမွာ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ျဖစ္သည္။
==============================================
251 / End