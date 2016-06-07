ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား စကၤာပူ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ရန္မလိုေတာ့

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိလာသည့္ စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းအား သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနသည္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ရက္တြင္ ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)
ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(Ordinary Passport)ရွိ႐ံုျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ တစ္လၾကာ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇြန္လ ၇ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။
အဆိုပါ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။
"ရက္ေပါင္း ၃၀ ဗီဇာ Free ေနခြင့္ရွိမယ္။ ရက္ ၃၀ထက္ ပိုေနခ်င္ရင္ေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။
အလားတူ စကၤာပူႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေနျဖင့္ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(Ordinary Passport)ရွိ႐ံုျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ တစ္လၾကာ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိလာေသာ စကၤာပူႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဇြန္လ ၇ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္
အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ စကၤာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႕ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ စကၤာပူသံအမတ္ႀကီးတို႔က လဲလွယ္ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ေရာက္ရွိလာသည့္ စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ျမက္ခင္းျပင္တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာ - စကၤာပူ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းလမ္းခရီး အစီအစဥ္ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားရွိ Double Taxation သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သံုးရက္ၾကာေနထုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၈ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုဦးမည္ ျဖစ္သည္။
===================
251 / End
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိလာသည့္ စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းအား သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနသည္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ရက္တြင္ ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ) ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(Ordinary Passport)ရွိ႐ံုျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ တစ္လၾကာ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇြန္လ ၇ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။ အဆိုပါ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ