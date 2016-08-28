ျမင့္ျမတ္သည့္ နာမံေတာ္မ်ား ပါသည့္ သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ ၊ မဂၢဇင္းမ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥ

ေမးခြန္း ။ ။ ျမင္ျမတ္သည္ နာမံေတာ္ မ်ား ဥပမာ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမည္ (သို႕) (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အမည္ ) ၊ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏အမည္မ်ား ပါသည့္ သတင္းစာမ်ား ၊ မဂၢဇင္းမ်ား ကို လူထု အေနျဖင့္ ပစၥည္း ထုတ္ရတြင္၎ မွန္ကို ၾကည္ေအာင္တိုက္ရတြင္ ၎ စသည္ျဖင့္ အသုံးျပဳ ၾကပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ သုံးျခင္းသည္ ျပႆနာ ရွိပါသလား ?
အေျဖ ။ ။ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ)၊ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၊ ၊ ရွိက္ၡ ဗဲဟ္ဂ်က္သ္ (ရ.ဟ) ၊ ရွိက္ၡဂ်ဝါဒ္ သဗ္ေရဇီ(ရ.ဟ) ၊ ဆယက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ ၊ ရွိက္ၡ စါဖီဂိုလ္ဗွိုင္ဂန္နီ ၊ ရွိက္ၡ ဖြာေဇလ္ လန္ကရာနီ (ရ.ဟ) ၊ရွိက္ၡ ႏူးရီဟမ္ဒါနီ၊ ၊ ရွိက္ၡ နာေစရ္ မကာေရမ္ ရွီရာဇီး ၊ ရွိက္ၡ ဝဟီ ခိုရာစာန္နီ တို႔၏ အျမင္တြင္ ဤျမင့္ျမတ္သည့္ နာမံေတာ္မ်ား ကို ပုံႏွိပ္ျခင္း ၊ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီျခင္းသည္ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ တားျမစ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၎ နာမံေတာ္ပါ စာရြက္စာတန္းမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္၎ ၊ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ ၎ ေစာ္ကားသည့္ အသြင္ ၊မရိုမေသ ျပဳသည့္ အသြင္မျဖစ္ေစဖို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ ရပါမည္။
က်မ္းကိုး -
- استفتاءات، امام، ج 1 س 308 و مكارم، استفتاءات،ج 2، س 68.
=============================
251/ End