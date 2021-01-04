မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗာ ယဇ္ဒီ ၏ စ်ာပန အခမ္းအနား (၂) ၊ ကြမ္း ။ ။photos

###############################################################################
END / 251
အဗ္နာ ။ ။ မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗာ ယဇ္ဒီ ၏ စ်ာပန အခမ္းအနား ျဖစ္ပါတယ္။ အိုလမာ ၊ မရ္ဟြန္မ္၏ တပည့္ သားခ်င္းမ်ား မိုအ္ေမနီ မိုအ္ေမနသ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ရွိက္ၡ ဟိုစိန္ ႏူးရ္ရီ ဟမ္ဒါနီ မွ နမာဇ္ေဇ ဂ်နာဇာ ကို ဦးေဆာင္ ဝတ္ျပဳ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟဇရသ္ဖြာေတြမာ မစူမာ ေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ေရာင္ဇာေတာ္ အနီး တြင္ ဒဖ္နာ ခဲ့ပါတယ္။
###############################################################################
END / 251