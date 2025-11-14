အီရန် အစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်ရဲ့ ကြီးမားသည့် ထုတ်ဖော်ချက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ၍ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် အစီရင်ခံစာအရ အီရန်သည် ဤကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသောအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစီအစဉ်အားလုံးကို ပြီးမြောက် အောင် လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အီရန်သည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲတွင် ဒုံးကျည် ၅၀၀ ခန့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ သော်လည်း ယခုအခါ ဤအရေအတွက်သည် လေးဆပိုမိုမြင့်မားဖွယ်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီအရေအတွက်က လေးဆလောက် ပိုများလာဖို့ များကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးအီရန်၏ ဒုံးကျည်စက်ရုံများသည် မိမိ တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ထား ကြောင်းလည်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ ကို အဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အီရန်တွင် လက်ရှိတွင် ၆၀% ကြွယ်ဝသော ယူရေနီယမ် ၅၀၀ ကီလိုဂရမ် ရှိပြီး ၉၀% အထိ ကြွယ်ဝပါက အနည်းဆုံး နျူကလီးယားဗုံး ၁၀ လုံး ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အနောက်တိုင်းနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ ကျွမ်းကျင်သူများက အီရန်နှင့် အစ္စရေးအကြား စစ်ပွဲ၏ “ဒုတိယအဆင့်” သည် ယခုအခါ ဖြစ်ဖို့ အချိန်သာ ကျန်တော့ကြောင်း ဆိုထားကြပါတယ်။
