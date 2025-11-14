  1. Home
ဖဂျရ်နမာဇ်အား မလွတ်ပါစေနဲ့ ...

၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၂:၅၆
အကျော်အမော် မရ်ဂျအ်များမှ တစ်ပါးဖြစ်သည့် မရ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အဘူလ်ကာစင်မ် ခူဝီ (ရ.ဟ) ဘဝတွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု အားတင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်န်ရှာ အလ္လာဟ် ပညာယူနိုင်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြမည်ဟု မျှော်လင့်မိပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

တစ်နေ့တွင် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီ ဃာဇီ သွဗာသွဗာယီ သည် နာဂျက်ဖ် အာရှရတ်ဖ်၏ ဝင်း တစ်ခု တွင် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေပါတယ်။

အဝတ်အစားတွေ ဖုန်ထူပြီး မျက်လုံးတွေ အိပ်ချင်နေကာ မျက်နှာ ရှုံမဲ့ နေတဲ့ ကျောင်းသား လေးတစ်ယောက် ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီ ဃာဇီ သွဗာသွဗာယီ က သူ့ကိုခေါ်ပြီး “သား၊ မင်းက ကျောင်းသားလား” လို့ မေးတယ်။

သူက တိုးတိုးပြောတယ် ...ဟုတ်တယ် ။ အာဂါ .... ဒါပေမယ့် ဘဝက ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ ပညာကို သင်မရပါ ... နှလုံးသားက နှေးကွေးတယ် ... အိပ်စက်ခြင်းက ကြီးစိုးတယ် ... ပြီးတော့ အဓိကအားဖြင့်... နှလုံးသား က မှောင်မိုက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီ ဃာဇီ သွဗာသွဗာယီ က ခဏလောက် တိတ်ဆိတ်သွားပြီး အလွန် ညင်သာစွာ ဖြင့် "သား ... မင်း အချိန်မှန် ဖဂျရ်နမာဇ် ဝတ်ပြုပါသလား" ဟု မေးလိုက်လေ၏။

လူငယ်လေးက ရှက်ကြောက်ပြီးဖြေလေ၏။  ".... အာဂါ .... များသောအားဖြင့် ကျနော် ဖဂျရ်နမာဇ် ကဇွာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ "

အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီ ဃာဇီ သွဗာသွဗာယီ က မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တယ် ... ခဏအကြာမှာ မျက်ရည် တွေကျလာတယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီ ဃာဇီ သွဗာသွဗာယီ က တုန်ရီနေတဲ့အသံနဲ့ မိန့်တယ် ... သား ... ဖဂျရ်နမာဇ် ကဇွာ ဖြစ်သွား ရင် နမာဇ် တစ်ခုတည်း လွတ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး  ... ရိက္ခာတံခါးပိတ်သွားပြီး နှလုံးသား သေဆုံး သွား တယ် ... မှတ်ဉာဏ်အားနည်းသွားတယ်၊ ပညာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ တွေ ပျောက်ကွယ်သွားတယ် ... အထူးသဖြင့် ... အလ္လာဟ်က မင်းကို တစ်ယောက်တည်းထားလိုက်မှာ ဖြစ်တယ် ...

လူငယ်လေး ရှိုက်ကြီးတငင် ငို ရှာလေ၏။

အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီ ဃာဇီ သွဗာသွဗာယီ က မိမိ လက်ကို လူငယ် ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး  မိန့်တယ်  "ဒီလောက နဲ့ နောင်ဘဝ နှစ်ခုလုံးကို လိုချင်ရင် တစ်ခုပဲ လုပ်ပါ" လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဖဂျရ်နမာဇ် ဝတ်ပြုခြင်း ကို သင့်ဘဝရဲ့ အဓိကအချက်အဖြစ် ထားပါ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်က သင့်ကံကြမ္မာ ကို ပြောင်းတော် မူပေးပါ လိမ့်မယ်။ ... "

ထိုလူငယ်သည် ထိုနေ့ပြီးနောက်တွင် သဟာဂျွတ်ဒ် နမာဇ် နှင့် ဖဂျရ် နမာဇ် တို့ကို မဖြစ်မနေလိုက်နာရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးတော်တယ်။ ထိုလူငယ်သည် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အဘူလ်ကာစင်မ် ခူဝီ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ခေတ်ကာလ၏ အကြီးမြတ်ဆုံး မွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ် တစ်ပါး နှင့် နောက်လိုက်သန်းပေါင်းများစွာ၏ မရ်ဂျအ် ယေသက္က်လီးဒ် တစ်ပါး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။

