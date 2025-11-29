အီရန်နိုင်ငံသည် ခိုင်မာစွာရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
"Voice of Iran" မီဒီယာ၏ အွန်လိုင်းသတင်းစာ KHAMENEI.IR သည် "The Hard Rock" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၎င်း၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင် ခုခံမှု၏ အဓိကအချက်မှာ အီရန်ဖြစ်ပြီး အီရန်၏ အဓိကအချက်မှာ ဗစီးဂျ် ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဆန္ဒနှင့်အာဏာ၏ဗဟိုချက်! ဤစကားလုံးလေးလုံးပါ စကားစုကို ကြာသပတေးနေ့ညတွင် ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ရုပ်မြင်သံကြားမိန့်ခွန်း ထုတ်လွှင့် မှု၏ အဓိကအချက် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင် ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင် အီရန်အပေါ် မီဒီယာများ အနေဖြင့် အီရန်ကို အားနည်းသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဖြစ်ရပ် နှင့် ပြောချက်များက လွဲနေသည်ကို အဖြစ်မှန် ကို လေ့လာ သူတိုင်း သိရှိသိမြင်နေကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ က မိမိ၏ မိန့်ခွန်းများ၏ တခြားဝင်ရိုးတွေကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အခြေခံအယူအဆဟာ ရန်သူများ၏ စိတ်ထဲမှာ တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်နှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး အီရန်ဟာ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤခိုင်မာတည်ကြည်မှု၏ အရေးကြီးသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာ ဗစီးဂျ် (ပြည်သူ့တပ် ) ၏ ရပ်တည်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗစီးဂျ် သည် တိကျသောအုပ်စုတစ်ခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။၎င်းသည် အခြားတစ်ခုနှင့် ရန်သူနှင့် နယ်နိမိတ် ခွဲခြားခြင်း သာဖြစ်ပြီး အရေးကြီးဆုံးမှာ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ခုခံမှုဝင်ရိုးအဖြစ် လူသိများခဲ့သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ အဓိက အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုခံမှုရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ အီရန်ဖြစ်ပြီး အီရန်ရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ ဗစီးဂျ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗစီးဂျ် ၏ တစ်ဖက် မှာ ပြည်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အားကောင်းစေပြီး အခြား တစ်ဖက်တွင် မတူညီသော လူကြိုက်များသည့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် တစ်ဖက်တွင် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတို့အကြား အမျိုးသားအဆင့်များကို အားကောင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗစီးဂျ် ၏ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကတော့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို ဖြည့်တင်းဖို့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ပျော့ပျောင်း တဲ့အပိုင်းကတော့ နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာနဲ့ "စစ်ပွဲမရှိ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိ" အခြေအနေကို ကျော်လွှားရာမှာ တိုးတက်မှုအတွက် နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအသီးသီးကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးသည် တာဝန်ခံများ၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းရေးရာများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်လည်း တာဝန်ခံများ၏ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်အာရှတွင် တည်ငြိမ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းအနေဖြင့် အီရန်သည် ပြည်တွင်းရေးရာများတွင်လည်း သတိရှိရှိနှင့် ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိပါတယ်။
၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူကို ခုခံတွန်းလှန်ခြင်းသည် သစ္စာမဲ့မှု၏ ရှေ့တန်း တစ်ခုလုံးကို ဆန့်ကျင်သည့် ပါတီစွဲစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်မှာ ဤဘောင်အတွင်း၌ပင်ဖြစ်ပြီး အနောက် အာရှ၏ မာကျောသောရော့ခ်သည် ကျောမထောက်ရုံသာမက ကွဲပြားခြားနားသော အလွှာ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်များမှ လူပေါင်း ၉၀ သန်း၏ ထောက်ခံမှုကို အားကိုးကာ ရဲရင့်စွာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိ ဇီယွန်ဝါဒီနှင့် အမေရိကန်ရန်သူကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုခေတ် ကုန်ဆုံးကြောင်း သတိပေးရန် ရန်သူ၏ထိုးနှက်ချက်ကို တန်ပြန်ထိုးနှက်ချက်ဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ် အား ဖြင့် အီရန်သည် အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ နိုင်ငံ ဖြစ်၍ ရန်သူမှန်သမျှ ကို မည်သည့် အခြေအနေ တွင် မဆို ရင် ဆိုင် အဖြေပေးရန် အသင့်ရှိပြီး တစ်ဗိုလ်ကျလျင် တစ်ဗိုလ်တက်ဖို့ အသင့် ဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
