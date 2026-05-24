အီရန်နှင့် သဘောတူညီချက်တွင် ဇီယွန်အစိုးရ ကိစ္စ ဖယ်ထုတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ မမှန်ပါ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သဘောတူညီချက်တွင် ဇီယွန်အစိုးရကိစ္စ ကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နယူး ယောက်တိုင်းမ်စ် ၏ ပြောဆိုချက်ကို အီရန်က ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အစ္စရေးအစိုးရကိစ္စ ကို အီရန်နှင့် သဘောတူညီချက် မှ ဖယ်ထုတ် ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
သို့သော် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သဘောတူညီချက်၏ အပြီးသတ်စာသားကို စစ်ဆေးကြည့်လျှင် ဤပြောဆိုချက် သည် အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ပြသနေပါတယ်။ သဘောတူညီချက်၏ ရှင်းလင်းသောစာသားအရ အပြီးသတ်ပါက အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များသည် အီရန် သို့မဟုတ် ၎င်း၏မဟာမိတ်များကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မတိုက်ခိုက်ရန် ကတိပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အီရန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များသည် အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များအပေါ် ကြိုတင် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုကို မစတင်ကြောင်းလည်း ကတိပြုထားပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဇီယွန်အစိုးရသည် အီရန်အပေါ် မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားမှမဆို ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော တစ်နည်း အား ဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည့် သဘောတူညီချက်တွင် အစ္စရေး မပါဆိုခြင်းမှာ ဆိုသည့် ဤသတင်း ဌာန၏ ပြောဆိုချက်သည် အပြီးသတ်သဘောတူညီချက်၏ ရှင်းလင်းသောပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင် ဘက်ဖြစ် ပြီး မမှန်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
