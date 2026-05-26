အမေရိကန် MQ-9 ဒရုန်း ၃ စင်းကို မိနစ် ၂၀ အတွင်း ပစ်ချ

အဗ်နာ
Irannews Ur၏အစီရင်ခံစာအရ မနေ့က အမေရိကန်ဟာ အစ္စလာမ်မစ် အစောင့်တပ် (IRGC) ရေတပ်ရဲ့ သင်္ဘောတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားထဲကို ဝင်ရောက်လာချိန်မှာ အီရန်၏ အစွမ်းထက်သည့် လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်က MQ-9 ဒရုန်း ၃ စင်းကို ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီထဲက ၂ စင်းကို IRGC ရဲ့ အာကာသကာကွယ်ရေးစနစ်က ပစ်ချခဲ့ပြီး ၁ စင်းကိုတော့ ခါသန်မိုလ် အန်ဗီယာ (ဆွ) ဗဟို စစ်ဌာနချုပ် ဌာနချုပ်ရဲ့ ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်ရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်က တပ်မတော်ရဲ့ လေကြောင်း ကာကွယ်ရေးက ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။
မိနစ် ၂၀ အတွင်း ဒီဒရုန်းတွေကို ပစ်ချပြီးနောက် ရန်သူများဟာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီး ကာကွယ် ရေး နေရာကို ရှာမတွေ့နိုင်တာကြောင့် ကရှ်မ် နှင့် ဂျာစက် ကျွန်းစုတွေက နေရာအနည်းငယ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမေရိကန် ဒရုန်း ၃ စင်းကို ဖျက်ဆီးပြီးနောက်မှာ တရားဝင်ပစ်ချခဲ့တဲ့ ရန်သူဒရုန်းအရေအတွက်ဟာ ၃၅ စင်းလောက် ရှိပြီး IRGC ၏ အချက်အလက်များအရ ၆၉ စင်းအထိ ရှိလာပါပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
