ရန်သူရှေ့တွင် ဒူးထောက် ခြင်းဆိုတာ အီရန်နိုင်ငံ၏ အဘိဓာန်တွင် မပါဝင်ကြောင်း ဘာကဲရ်ဇိုလ်ကဒ်ရ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူးက ရန်သူ၏ မကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးကို တားဆီးနိုင်စေရန်အတွက် ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံသည် စည်းလုံး ညီညွတ်မှု နှင့် တသွေးတသားတည်းဖြစ်ဖို့ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ်ဇိုလ်ကဒ်ရ် က အီရန်၏ အဘိဓာန်တွင် လက်နက်ချရန် သို့မဟုတ် ဒူးထောက် ရန် ဆိုတာ မရှိကြောင်း မိမိ ၏ သတင်းစကားတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ပြည်သူများသည် ရန်သူကို အကူအညီမဲ့စေပြီး ၎င်းတို့၏ ထာဝရခုခံမှုဖြင့် ခိုင်မာစေခဲ့ပြီး အီရန်နိုင်ငံသည် မည်သည့်ဖိအားကိုမျှ လိုက်လျောမည်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူများသည် ဤကိစ္စတွင် လုံးဝစိတ်ပျက်အားငယ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံသည် အတိတ်ကထက် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် တသွေးတသား တည်းရှိမှုသည် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ရန် နောက်ထပ်အရေးကြီးသော နယ်ပယ်တစ်ခုအဖြစ် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြရင်း၊ အပြန်အလှန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုသည်သာ အီရန်အား အဆုံးစွန်သောအောင်ပွဲပန်းတိုင်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သောကြောင့် လူတန်းစားအားလုံးသည် တပ်ဖွဲ့အတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည့် မည်သည့်စကား သို့မဟုတ် လုပ်ရပ်ကိုမဆို ရှောင်ကြဉ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
