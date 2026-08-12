အီရန်နိုင်ငံ တွင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ဝဖါသ် နှင့် အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် အတွက် ဝမ်းနည်း ပူဆွေးခြင်း ကို ရဇဝီနန်းတော်တွင် စတင် ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆဖရ်လ ၂၈ ရက်နေ့သည် ကရုဏာနှင့် ကြင်နာမှုကို သယ်ဆောင်လာသော တမန်တော်မြတ် ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ဝဖါသ် ဖြစ် ခြင်း နှင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ မြေးတော်ကြီး အေမာမ် ဟစန် မွတ်ဂျ်သဗါ (အ.စ) ရှဟာဒသ်ခံရခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်သဖြင့် အီရန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး ဝမ်းနည်းပူ ဆွေး နေ ကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း တွင် အဇာဒါရီ အလံ လှည့်လည်ပွဲများနှင့် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပ လျက်ရှိပြီး၊ ဗလီများ၊ ဟိုစိုင်နီယာများ (ခ) အေမာမ်ဘာရာ နှင့် အဇာခါနာများတွင် နီယာဇ်နှင့် နဇရ်များကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိသည်။ ဤမြင်ကွင်းများအားလုံးသည် အီရန်ပြည်သူများ ၏ အစ္စလာမ်တမန်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အရှင်သခင်များအပေါ်ထားရှိသည့် ချစ်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ကြည်ညိုမှုကို ထင်ဟပ်ပြ သနေကြပါတယ်။
ယခုနှစ် ဆဖရ်လ ၂၈ ရက်နေ့ အဇာဒါရီပွဲများတွင် ယခင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ပွဲနှစ်ကြိမ်နှင့် အမိမြေအတွက် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သူများ၏ အမှတ်တရများကြောင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုမှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော အဇာဒါရီ အလံ လှည့်လည်ပွဲများနှင့် ဝမ်းနည်းသူများ စုဝေးပွဲများတွင် သွေးကြွေးပြန်ဆပ်မည်ဟူသော သင်္ကေတဖြစ် သည့် အနီရောင်အလံများ၊ ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင်၏ ဓာတ်ပုံများ၊ မီးနာဗ် ရှိ ရှဂျရေဟ်သွယေဗဟ် ကျောင်း မှ ရှဟီးဒ်ကျောင်းသားများ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ လာမတ်ဒ်မြို့မှ ရှဟီးဒ်များနှင့် အခြားရှဟီးဒ်များ၏ ဓာတ်ပုံ များ ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment