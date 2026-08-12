တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ဝဖါသ်ဖြစ် ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မရှ်ဟဒ်ဒိုလ်ရေဇာ မြို့တွင် နေရှာပူရ် မြို့သားများ ၏ အဇာဒါရီ ။ ။ video
၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၆:၂၄
News ID: 1851822
အဗ်နာ ။ ။ ဆဖရ်လ ၂၈ ရက်နေ့ အခါသမယတွင် မရှ်ဟဒ်ဒိုလ်ရေဇာ မြို့ ၌ နေရှာပူရ်မြို့သားများ၏ အဇာဒါရီပြုလုပ်နေသည့် မြင်ကွင်းများကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပြည်သူများသည် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ဝဖါသ် ဖြစ်ခြင်း နှင့် အေမာမ် ဟစန် မွတ်ဂျ်သဗါ (အ.စ) ရှဟာဒတ်ခံရခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အေမာမ် ရေဇာ (အ) ၏ ဟရမ်တော် (ရောင်ဇာတော် ) တွင် ဝမ်းနည်းပူဆွေး၍ အောက်မေ့အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment