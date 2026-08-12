  1. Home
  2. ယဉ်ကျေးမှု
  3. အဗ်နာ နှင့် ပရိတ်သတ်များ

အီရန်အပေါ် ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်လာ

၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1851950
အီရန်အပေါ် ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်လာ

လူမှု ကွန်ရက်များတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ပုံတစ်ပုံ၌ ဂျာနီရှားဟ် ၊ အော်ရန်ဂ်ဇေဘ် ဖာရူကီ နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်တို့ ၏ အီရန်နှင့်ပတ်သက်သော ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုထားသည့် စာသားများကို ဖော်ပြ ထားပါ တယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

လူမှုကွန်ရက်များတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ပုံတစ်ပုံအရ အီရန် မုန်းတီး ဆန့်ကျင်သူ သုံးဦး ၏ အီရန်နိုင်ငံ နှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားနှင့် ပြောဆိုချက်များကို ဖော်ပြထားပါ တယ်။

ပုံ၏ ပထမပိုင်းတွင် ဂျာနီရှားဟ် ဟု ဖော်ပြထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က မိမိအတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးရန်သူမှာ အီရန်လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းနှင့် အီရန်နိုင်ငံရှိ ဝေလာယသ်သေ ဖကီးဟ် စနစ်ကို ထောက်ခံကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဂျာနီရှားဟ် ဆိုသူကတော့ မရ်ဂျအ်များ လက်မခံသူ ၊ အက်ခ်ဘာရီ ရှီအဟ် ဖြစ်ပါတယ်။  

ဒုတိယပိုင်းတွင် အော်ရန်ဂ်ဇေဘ် ဖာရူကီ  က အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို အကြီးမားဆုံး အစ္စလာမ် ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ သူကတော့ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ရှိ တရားမဝင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ စေပါဟ် ဟေဆွဟာဗဟ်  ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

တတိယပိုင်းတွင် ဒေါနယ်လ် ထရမ့် ၏ အမည်ဖြင့် အမေရိကန်အတွက် အီရန်နိုင်ငံသည် အကြီးမား ဆုံးရန်သူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အထက်ပါ ပြောဆိုချက် များ သည် အီရန် ကိုအမြဲ မကောင်း မြင်သူများ၊  ရန်ရှာ အပုတ်ချနေသူများ ၊ အဲဟ် ကာမ်မေ အေလာဟီ ကို မလိုက်နာ သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha