အီရန်အပေါ် ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လူမှုကွန်ရက်များတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ပုံတစ်ပုံအရ အီရန် မုန်းတီး ဆန့်ကျင်သူ သုံးဦး ၏ အီရန်နိုင်ငံ နှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားနှင့် ပြောဆိုချက်များကို ဖော်ပြထားပါ တယ်။
ပုံ၏ ပထမပိုင်းတွင် ဂျာနီရှားဟ် ဟု ဖော်ပြထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က မိမိအတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးရန်သူမှာ အီရန်လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းနှင့် အီရန်နိုင်ငံရှိ ဝေလာယသ်သေ ဖကီးဟ် စနစ်ကို ထောက်ခံကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဂျာနီရှားဟ် ဆိုသူကတော့ မရ်ဂျအ်များ လက်မခံသူ ၊ အက်ခ်ဘာရီ ရှီအဟ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းတွင် အော်ရန်ဂ်ဇေဘ် ဖာရူကီ က အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို အကြီးမားဆုံး အစ္စလာမ် ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ သူကတော့ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ရှိ တရားမဝင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ စေပါဟ် ဟေဆွဟာဗဟ် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တတိယပိုင်းတွင် ဒေါနယ်လ် ထရမ့် ၏ အမည်ဖြင့် အမေရိကန်အတွက် အီရန်နိုင်ငံသည် အကြီးမား ဆုံးရန်သူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထက်ပါ ပြောဆိုချက် များ သည် အီရန် ကိုအမြဲ မကောင်း မြင်သူများ၊ ရန်ရှာ အပုတ်ချနေသူများ ၊ အဲဟ် ကာမ်မေ အေလာဟီ ကို မလိုက်နာ သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment