ဒဟီယာကို နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက် အမေရိကန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မဲဟ်ရ်သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ဒဟီယာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံနှင့် ၎င်း၏မိသားစုဝင်များ သေဆုံးခဲ့သည့်အချိန်တွင် “ကျွန်ုပ် တို့ ဟာ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက “ဒီညမှာ အစ္စရေးကို ကျွန်ုပ် တို့ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မယ်။ အကယ်၍ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရဘက်က တုံ့ပြန်လာရင် ဒေသတစ်ခုလုံးကို ကျွန်ုပ် တို့ ပစ်မှတ်ထားမယ်” ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ၏ ရလဒ်အနေဖြင့် ထိုညတွင် ပိတ်ဆို့ ထား မှုကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ထရမ့်ကလည်း “ဒီညမှာ ကျွန်တို့ ပိတ်ဆို့ထားမှုကို ဖယ်ရှား နေပါတယ်။ အီရန်ဘက်ကလည်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟူသော သတင်း စကားတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက “အဲဒီသတင်းစကားကို ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါ ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲဒီလို သဘောတူညီချက်မျိုး မရှိဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ထရမ့်ရဲ့ ဒီသတင်းစကားကို ချက်ချင်း ပြန်မရုပ်သိမ်းဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကြားခံသူတွေကို ပြောခဲ့တယ်” ဟု ဆိုပါတယ်။
အီရန်ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌက “ဒီကိစ္စရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ၅၈ မိနစ်အကြာမှာ ထရမ့်က သူ့ရဲ့ သတင်းစကားထဲက ဒုတိယပိုင်းကို ဖျက်လိုက်ပြီး ‘ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို စနေနေ့ကစပြီး သဘော တူညီချက်ရဲ့ မူဘောင်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပေးမယ်’ လို့ ရေးသားခဲ့တယ်။ ဒီဆွေးနွေးမှုဟာ တကယ်တော့ ခုခံ တော်လှန်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးကို ပြောရာတွင် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က “ကျွန်တော်ဟာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကတည်းက လက်ဘနွန်ရေးရာကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။ လက်ဘနွန်မှာ ကျဆုံးသွားသူတိုင်းနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ အတူတကွ ရပ်တည်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အခုအချိန်အထိလည်း လက်ဘနွန်ရဲ့ ရှေ့တန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ခုခံတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိနေတယ်” ဟု ပြောပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “ကျွန်တော်တို့ဟာ ခုခံတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ လက်ဘနွန်ကို နားလည်မှုစာချွန်လွှာရဲ့ ပထမအချက်မှာ ထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ အစောပိုင်း ၁၅ ချက်ပါ မူကြမ်းမှာတော့ အမေရိကန်ဘက်က အီရန်အနေဖြင့် ၎င်းရဲ့ ဒုံးကျည်အစီအစဉ် ၊ နျူကလီးယားကိစ္စ၊ ခုခံတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတို့ကို စွန့်လွှတ်ရမယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်” ဟု ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က “ထရမ့်ဟာ ခုခံတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို အသိ အမှတ်ပြုဖို့ သဘောတူပြီး ပါရှန်းဘာသာစကား နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment