သွာရေမီက မိမိကိုယ်တိုင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Fars အားကစားသတင်းထောက်၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်လက်ရွေးစင်အသင်း၏ တိုက်စစ်မှူး မဲဟ်ဒီ သွာရေမီ သည် လက်ရှိတွင် အိုလံပီယာကို့စ်အသင်း၌ ၎င်း၏အနာဂတ် မရေမရာဖြစ်နေသော်လည်း လက်မလျှော့သေးပေ။ ယနေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ဂရိနိုင်ငံ၏ Newsbeast ဝက်ဘ်ဆိုက်က ဖော်ပြချက်အရ တာရေမီသည် လေ့ကျင့်ရေးပိတ်ရက်ဖြစ်သည့်နေ့၌ပင် မိမိ၏လေ့ကျင့်မှုများကို အလေးအနက် ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂရိမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ တာရေမီသည် အိုလံပီယာကို့စ်အသင်း၏ ထွက်ခွာရမည့် ကစားသမားစာရင်းတွင် ပါဝင်နေသော်လည်း အားကစားကြံ့ခိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် မိမိ၏တာဝန်ယူမှုကို ပြသသည့်အနေဖြင့် ပိတ်ရက်တွင်ပင် လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။
အိုလံပီယာကို့စ်အသင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် Play-off ပွဲတွင် နိုင်မီဂျင်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် သွာရေမီကိုလည်း အိုလံပီယာကို့စ်အသင်း၏ ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင် ကစားသမားစာရင်းမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အီရန်တိုက်စစ်မှူးသည် ဂရိကလပ်အသင်း၏ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့နှင့် နည်းပြချုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
ဂရိမီဒီယာကသွာရေမီသည် ပိတ်ရက်တွင်ပင် လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အသင်းအပေါ် တာဝန်ယူမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြသခဲ့ပြီး၊ ထိုလုပ်ရပ်ဖြင့် အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေများတွင်ပင် ဘောလုံးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်း ပြသခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားပါတယ်။
Newsbeast ၏ ဖော်ပြချက်အရ တာရေမီ၏ ပိတ်ရက်လေ့ကျင့်မှုသည် အိုလံပီယာကို့စ်နည်းပြ မန်ဒီလီဘာထံသို့လည်း သတင်းစကားတစ်ခု ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အသင်းအတွက် လိုအပ်လာပါက အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေများ၌ပင် မိမိကိုယ်ကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားမည်ဆိုသည့် သဘောဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment