  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများကို ထောက်ခံအားပေးရန် ဘာလင်မြို့၌ ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်

၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၁၈
News ID: 1853360
ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများကို ထောက်ခံအားပေးရန် ဘာလင်မြို့၌ ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်

ဘာလင်မြို့တွင် နေထိုင်သူများအနက် အုပ်စုတစ်စုသည် ဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ကာ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ နှင့်အတူ ရပ်တည်ထောက်ခံကြောင်းနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန် အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းအေဂျင်စီ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်သူများသည် ပါလက်စတိုင်းအလံများ ကိုင်ဆောင်ကာ အစ္စရေးအစိုးရ၏ ရာဇဝတ်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

၎င်းတို့ကလည်း မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အစ္စရေးအစိုးရအား ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းကို အဆုံး သတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြီးနောက် ဂျာမနီသည် အစ္စရေးအစိုးရထံသို့ လက်နက်များ အဓိက ထောက်ပံ့ ပေးနေသည့် နိုင်ငံများအနက် တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha