ကုလသမဂ္ဂအရာရှိ၏ သတိပေးချက် / အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ အမျိုးသမီးများအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များကို ပုံမှန် အခြေအနေအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆာရာ နီဘက်စ်က အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ပြင်းထန်သော ကန့်သတ်ချက်များကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ပုံမှန်အခြေအနေအဖြစ် လက်ခံမထားသင့်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူမက အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိန်းကလေးများအား အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အထက်တန်းပညာ ဆက်လက်သင်ယူခွင့်မှ ပိတ်ပင်ထားသည့် တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဘဝတွင် ပါဝင်ခွင့်တို့၌ ကျယ်ပြန့်သော ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏အဆိုအရ ဤအခြေအနေ ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး နိုင်ငံတကာ၏ လျစ်လျူရှုမှုများ ဆက်ဖြစ်နေပါက အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ပြန်လည်ကုစားရန် ခက်ခဲသော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
နီဘက်စ်က အာဖဂန်အမျိုးသမီးများ၏ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂက မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာများကို ရည်ညွှန်းပြောကြားရာတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် သည် မိမိတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကို မကောင်းမွန်ဟု သို့မဟုတ် အလွန်မကောင်းမွန်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
သူမက ဤအကျပ်အတည်းသည် စနစ်တကျ ခွဲခြားကန့်သတ်ခံရမှုများ၏ တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ပြီး ဤကန့်သတ်ချက်များ၏ လူသားရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက အရေး ပေါ်အာရုံစိုက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးရေးရာရုံး၏ ဒုတိယအကြီးအကဲက လက်ရှိအခြေအနေကို ပုံမှန်အဖြစ် သတ်မှတ် လက်ခံခြင်းသည် အာဖဂန်လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို လျစ်လျူ ရှုရာရောက်ရုံသာမက အပြု သဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်း အားနည်းစေကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လက်တွေ့ကျသော အထောက်အပံ့များကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးကြရန်နှင့် အဆိုပါ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးပိတ်ပင်ခံရမှုများကို လက်ခံထားသည့် ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ရပ်အဖြစ် မဖြစ်လာစေရန် တားဆီးကြရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဤပြောကြားချက်များ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် တာလီဘန်အဖွဲ့ အာဏာပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်မှာ **ငါးနှစ် ကြာမြင့်ပြီ** ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၏ ဘဝအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ကန့်သတ် ချက်များ စွာမှာ ယနေ့တိုင် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment