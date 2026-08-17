အမေရိကန်၏ ကျူးကျော်မှုကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အီရန်၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် အန်ဝါ အီဘရာဟင်က Al Jazeera ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးကျူးကျော်မှုကို ရင်ဆိုင်ရာ၌ အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်၏ ခုခံတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ချီးကျူးထိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်က မိမိတို့နိုင်ငံသည် အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှုတ်ချခဲ့သည့် နိုင်ငံအနည်းငယ်ထဲတွင် ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment