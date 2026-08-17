ပင်လယ်နီတွင် ဆော်ဒီစစ်သင်္ဘော နှင့် လှေများကို တိုက်ခိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ် က ပင်လယ်နီရှိ အယ်လ်မိုခါ ဆိပ်ကမ်း၏ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ စစ်သင်္ဘော တစ်စင်း နှင့် လှေ ၄ စင်းကို ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် ဆော်ဒီစစ်သင်္ဘောနှင့် လှေများကို အလွန် တိကျစွာ ပစ်မှတ်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဆော်ဒီစစ်သင်္ဘောတွင် မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ ပြီး ၎င်း၏ စစ်လှေအချို့ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment