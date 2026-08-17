IRGC က ထရမ့်၏ လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှု ပြောဆိုချက်ကို ငြင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် မိုဟစ်ဘီး က အမေရိကန်သည် လျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် IRGC အရာရှိများနှင့် စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးနေသည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောဆိုပြီး မကြာမီတွင် IRGC အရာရှိများနှင့် အမေရိကန်တို့အကြား မည်သည့်ဆွေးနွေးမှုမျှ မရှိကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထရမ့်၏ အဆိုပါပြောဆိုချက်သည် စစ်ပွဲအတွင်း ရှုံးနိမ့်မှုနှင့် အကူအညီမဲ့မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကြောက်ရွံ့မှုမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော **လိမ်လည်ပြောဆိုမှုနှင့် ထင်ယောင်ထင်မှားမှုသာ ဖြစ်သည်** ဟု ဆိုသည်။
IRGC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆက်လက်၍ **စစ်မြေပြင်တွင် ထရမ့်၏ စိတ်ကူးယဉ်ပြောဆိုမှုများက သူ့အတွက် မည်သည့်အကျိုးရှိမှုမျှ ရရှိစေမည်မဟုတ်ကြောင်း** ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ထရမ့်သည် အဆိုပါပြောဆိုချက်များမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာ့ရေနံနှင့် စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းများကို ယာယီထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် ထရမ့်အတွက် ရှေ့တွင်ရှိနေသည့် တစ်ခုတည်းသော အမှန်တကယ်လမ်းကြောင်းမှာ ရှုံးနိမ့်မှုကို ဝန်ခံပြီး အီရန်ဘက်က သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်သာ ဖြစ်သည်** ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment