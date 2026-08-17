တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်တွင် အစ္စရေးစစ်သား ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု၏ ရုံးက တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်တွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေးစစ်သား ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အနေဖြင့် နေတန်ယာဟု၏ ရုံးက တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်တွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေးစစ်တပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လက်ဘနွန်ရှိ လုံခြုံရေးဇုန်အတွင်း တပ်စွဲထားသော အစ္စရေးစစ်သားများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါရုံးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ အဆိုအရ အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အဆိုပါစစ်သားများအား တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည့် နေရာကို ပြန်လည်ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment