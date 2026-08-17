အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအပြီး တိကျမှုမြင့် လက်နက်များ၏ သိုလှောင်ပမာဏ လျော့နည်းသွားမှုကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် ဝါရှင်တန် ကြိုးပမ်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်ရေတပ်က ယနေ့တွင် RTX လက်အောက်ခံ Raytheon ကုမ္ပဏီအား Tomahawk ဒုံးကျည်များ ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ စာချုပ်တစ်ရပ် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစာချုပ်ကို အမေရိကန်က အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအပြီးတွင် တိကျမှုမြင့် လက်နက်များနှင့် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး လက်နက်များ၏ သိုလှောင်ပမာဏ လျော့နည်းသွားမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Reuters ၏ ယခင်သတင်းဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်သည် အဆိုပါစစ်ပွဲအတွင်း တာဝေးပစ် တိကျမှုမြင့် ATACMS နှင့် PrSM ဒုံးကျည်များ၏ သိုလှောင်ပမာဏ အားလုံးနီးပါးနှင့် Tomahawk ဒုံးကျည်များ၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
Reuters ၏ ဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်ရေတပ် ဝန်ကြီးဌာန ယာယီတာဝန်ခံဟွန်း ကောင်း (Hong Cao) က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်တွင် လက်နက်ခဲယမ်းများ ထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ၏ စက်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ စွမ်းရည်ကို တိုးချဲ့ရန် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ၎င်းက အဆိုပါဒုံးကျည်များ ထုတ်လုပ်မှု မည်မျှတိုးမြှင့်မည် သို့မဟုတ် စာချုပ်ကာလ မည်မျှကြာမြင့်မည်ဆိုသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မဖော်ပြခဲ့ပေ။
မကြာသေးမီက နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာရှင် ဂျွန် မီယာရှိုင်မာ (John Mearsheimer) က အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအပြီးတွင် အမေရိကန်၏ THAAD ဒုံးကျည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ Patriot ဒုံးကျည် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် Tomahawk ဒုံးကျည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုခဲ့ရကြောင်း ထောက်ပြပြီး ဝါရှင်တန်သည် ၎င်း၏ အဆင့်မြင့်လက်နက် သိုလှောင်ပမာဏကို အလွန်အမင်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေခဲ့ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ယင်းအခြေအနေသည် အရှေ့အာရှကဲ့သို့ အရေးပါသော ဒေသများတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်အပေါ် ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာစေကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment