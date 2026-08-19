ကာတာအနေဖြင့် ပိုင်းလော့များ၏ အခြေအနေကို ရှင်းလင်းပေးရန် အီရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က တီဟီရန် အနေဖြင့် အီရန်ပိုင်းလော့ ၃ ဦး၏ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကာတာထံမှ ရှင်းလင်းချက်နှင့် ပြည့်စုံ သော သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းဆိုထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အားဖြင့် အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်အစိုးရတို့က အီရန် အပေါ် ချမှတ်ခဲ့သည့် ၄၀ ရက်ကြာ စစ်ပွဲ ၏ အစောပိုင်းကာလအတွင်း ကာကွယ်ရေးမစ်ရှင်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက် နေစဉ် ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရသော အီရန်ပိုင်းလော့ ၄ ဦး၏ အခြေအနေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းဖြစ်ရပ် စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပိုင်းလော့များ၏ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန် သတင်း အချက်အလက်များ ရယူခြင်းနှင့် အမှုကို လိုက်လံဆောင်ရွက်ခြင်းများ စတင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါ တယ်။
အီစ္စမာအီ ဗကာအီ ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ပိုင်းလော့ ၄ ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ အီရန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သော် လည်း ကျန် သုံးဦး၏ အခြေအနေကိုမူ ယခုအချိန်အထိ ရှင်းလင်းစွာ မသိရှိရသေးကြောင်း သိရပါ တယ်။
၎င်းက နောက်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ မရရှိသေးမချင်း အီရန်ဘက်မှ ခန့်မှန်းထား သည်မှာ ထိုပိုင်းလော့ ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားနိုင်ဖွယ်ရှိသည် ဟု ဆိုပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဤကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ (ICRC) နှင့် ပထမဆုံး ဆက်သွယ်ခဲ့သည်မှာ မတ်လ ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်အတွင်း ဒိုဟာရှိ အီရန်သံရုံးနှင့် တီဟီရန်ရှိ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဌာနတို့ကလည်း ကာတာသံရုံးမှတစ်ဆင့် ဤကိစ္စကို တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်ပိုင်းလော့များ၏ ကိစ္စကို ကာတာအာဏာပိုင်များနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးမျိုးသော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု များနှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများ အတွင်းတွင်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စမေးလ် ဘာဂါအီက အီရန်၏ ကာတာအပေါ် တောင်းဆိုချက်မှာ ပိုင်းလော့များ၏ အခြေအနေကို ရှင်းလင်း ပေးရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် တီဟီရန်အနေဖြင့် ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ၊ အများနိုင်ငံဆိုင်ရာနှင့် ဥပဒေရေးရာ နည်းလမ်းများ ကိုလည်း အသုံးပြုသွားမည်ဟု ဆိုပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment