အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုက အီရန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများကို ရပ်ဆိုင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ တင်းမာမှုများ မြှင့်တင်လာခြင်းနှင့် အမေရိကန်၏ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် ဆင်နွှဲနေသည့် စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးစစ်ပွဲတွင် ပါဝင်လာခြင်းများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အချိန်တွင် အီရန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆက်ဆံမှုများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
UAE နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့ညတွင် အီရန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အရောင်းအဝယ်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုအားလုံးကို နောက်ထပ်အသိပေးချက်မထုတ်ပြန်မချင်း ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၏ မဟာဗျူဟာဆက်သွယ်ရေးဌာန အကြီးအကဲ အဖရာ အယ်လ်ဟမ်လီ က ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်တွင် အီရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို UAE က ပယ်ချကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဟမ်လီက ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အားနည်းစေသည့် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အီရန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အရောင်းအဝယ်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုအားလုံးကို နောက်ထပ်အသိပေးချက်မထုတ်ပြန်မချင်း ဆိုင်းငံ့ထားမည်** ဟု ဆိုသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း“အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစနစ်၏ တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်ကတိပြုထားသည်” ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
၎င်းက UAE သည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဒေသတွင်း ပေါင်းစည်းရေးတို့ကို အခြေခံကျသည့် နည်းလမ်းများအဖြစ် ဆက်လက်လိုက်နာကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက် မထွက်ပေါ်မီ နာရီအနည်းငယ်အလိုတွင် UAE ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း အီရန်ဘက်မှ ဘယ်လစ်စတစ်ဒုံးကျည် ၂ စင်းကို UAE ဘက်သို့ ပစ်လွှတ်ခဲ့သည် ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ထိုဒုံးကျည်များအနက် တစ်စင်းသည် UAE ၏ ပိုင်နက်ရေပိုင်နက်အတွင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်စင်းမှာ နိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်ရေပိုင်နက်ပြင်ပတွင် ကျရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမူ UAE ၏ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်ကို လုံးဝ ပယ်ချခဲ့ပြီးထိုသို့သော လုပ်ရပ်သည် အိမ်နီးချင်းကောင်းဆက်ဆံရေး၏ အခြေခံမူနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်အပြင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း ထိခိုက်စေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment