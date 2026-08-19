ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရှီအဟ်အိုလမာကောင်စီ၏ လစဉ်အစည်းအဝေးကို သြစတြေးလျ ရှီအဟ်အိုလမာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်၍ ဒါကာမြို့တွင် ကျင်းပ + ဓာတ်ပုံများ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရှီအဟ်အိုလမာ ကောင်စီ၏ လစဉ်အစည်းအဝေးကို ယခုအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဒါကာရှိ အဆိုပါကောင်စီရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရှီအဟ်အိုလမာကောင်စီမှ အာလင်မ် များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘာသာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သြစတြေးလျ ရှီအဟ်အိုလမာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဆယက်ဒ် အဘူလ်ကာစင်မ် ရဇဝီ သည်လည်း အဆိုပါရုံးသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သူများသည် ဒေသခံ ရှီအဟ် အသိုင်းအဝိုင်း၏ လက်ရှိအခြေအနေ၊ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးချဲ့ရန် နည်းလမ်းများနှင့် ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment