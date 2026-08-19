ဘင်ဂဗီးယား၏ သတ်ဖြတ်ရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုကြောင့် ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ်တို့ပင် တုံ့ပြန်ပြောဆိုလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် ဖရီးဒရစ် မာ့ဇ်က အီတာမာ ဘင်ဂဗီးယား၏ ပြောဆိုချက်များကို ရှုတ်ချခဲ့ပြီး အဆိုပါစကားများသည် “လူမဆန်သော” ပြောဆိုချက်များဖြစ်သကဲ့သို့ “နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက် ခြင်း” ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၏ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးသည် ယခင်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် အစ္စရေး စစ်တပ်အနေဖြင့် ဂါဇာတွင် ပစ်မှတ်ထား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ညစဉ်ညတိုင်း ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၃၀ မှ ၄၀ ဦးကို သတ်ဖြတ်ရမည်ဟု အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျင်းနိုအယ်လ် ဘာရိုသည်လည်း ဘင်-ဂဗီးယားကို ဆန့်ကျင်၍ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ပြောဆိုချက်များကို “လက်ခံနိုင်စရာမရှိသော၊ လူမဆန်သော” ပြောဆိုချက်များဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဂျာမနီနိုင်ငံသည် အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသရှိ “E-1” ဟုခေါ်သည့် နေရာတွင် လူနေအိမ် ၁,၀၀၀ ကျော် ဆောက်လုပ်ရန် အစ္စရေး၏ စီမံကိန်းများကိုလည်း ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ယင်းလုပ်ရပ်သည် နှစ်နိုင်ငံအခြေပြု ဖြေရှင်းချက် (Two-State Solution) အတွက် အလားအလာကို ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမနီအစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆီဘက်စတီယန် ဟေးလ်က ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ “ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းစကားမှာ ရှင်းလင်းပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသကို ပေါင်းစည်းသိမ်းပိုက်ရန် ဦးတည်သည့် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ တရားဝင်အဆင့်တွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပိုမိုထင်ရှားစွာ ပေါင်းစည်းသိမ်းပိုက်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားစေမည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်မျှ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ထိုလုပ်ရပ်များသည် နှစ်နိုင်ငံအခြေပြု ဖြေရှင်းချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေပါသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အခြားနိုင်ငံအများအပြားကလည်း အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသတွင် အစ္စရေး၏ သိမ်းပိုက်မှုနှင့် အခြေချနေထိုင်မှုများ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး ယင်းလုပ်ရပ်များသည် နှစ်နိုင်ငံအခြေပြု ဖြေရှင်းချက်ရရှိရေးအတွက် အဓိကအတားအဆီးတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment