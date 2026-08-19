ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ အမေရိကန်လွန် စနစ်သစ်မှ ကြိုဆိုပါသည်!

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး မိုဟ်ဆင် ရေဇာအီက အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကို သရော် သည့် ပုံစံဖြင့် ပြောကြားရာတွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖွင့်လှစ်ရန် အမေရိကန်၏ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် ထိုရေလက်ကြား အပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုနေမှုတို့အကြား ကွာဟချက်သည် ဝါရှင်တန်နှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအကြားရှိ မိုင် ၇,၀၀၀ အကွာအဝေးထက်ပင် ပိုမိုကြီးမားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိုဟ်ဆင် ရေဇာအီက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် တင်ထားသော ပို့စ်တစ်ခု၌ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကို သရော် ပြောဆို ကာ အမေရိကန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ထိုရေလက်ကြားအပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဆိုနေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထပ်မံ ၍ “ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသရှိ အမေရိကန်လွန် စနစ်သစ်မှ ကြိုဆိုပါသည်။” ဟု ရေးသားထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment