အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပါကစ္စတန် စစ်ဦးစီးချုပ်ထံ ဖုန်းဆက်သွယ် / နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ဒေသတွင်း ပြဿနာ များ ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ သတင်းအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ပါကစ္စတန် စစ်တပ်အကြီးအကဲ ဖီးလ်ဒ်မာရှယ် အာစင်မ် မူနီးရ်ထံ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုအတွင်း ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် ဒေသတွင်း၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို သုံးသပ်ခဲ့ ကြပြီး လက်ရှိအခြေအနေ၏ အမျိုးမျိုးသော ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆွေးနွေးမှုတွင် သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် သံတမန်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် အီရန်နှင့် ပါကစ္စတန် နှစ်နိုင်ငံအကြား တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment