ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း သွားလာနိုင်ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အရာရှိ များပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ သတင်းအရ အမေရိကန်အရာရှိအချို့က အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ထွက်ခွာခြင်းအတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး၊ ထိုလမ်း ကြောင်း မှတစ်ဆင့် နေ့စဉ် ရေနံစည်ပေါင်း ၁၀ သန်းခန့်ကို ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ဈေးကွက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနေသည်**ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက် Axios က Al Jazeera ကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြရာတွင် အမေရိကန်အရာရှိများ၏ ပြောကြား ချက်အရ အဆိုပါလမ်းကြောင်းကို ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ရေနံတင်ပို့မှုများ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
သတင်းတွင် အမေရိကန်အရာရှိများကို ကိုးကား၍ အဆိုပါလက်ရှိလမ်းကြောင်းမှ နေ့စဉ် ရေနံစည် ၁၀ သန်းခန့် ပို့ဆောင်နေပြီး၊ ယင်းပမာဏသည် စစ်ပွဲမစတင်မီ အဆိုပါရေလက်ကြားမှ ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခဲ့သည့် ရေနံ ပမာဏ၏ ထက်ဝက်ခန့် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခြားအမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးကလည်း Axios နှင့် ပြောဆိုရာတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လခန့်ကတည်းက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ တောင်ဘက်လမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ထားသည် ဟု ဆိုပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အီရန်၏ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC သည် အဆိုပါလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ရုံသာ ရှိသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခြားအမေရိကန်အရာရှိအချို့ကလည်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ တောင်ဘက်လမ်းကြောင်းတွင် သင်္ဘောများ သွားလာနေမှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် အီရန်၏ စွမ်းရည် လျော့နည်းလာသည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက ထပ်မံ၍ အမေရိကန်စစ်တပ်သည် တနင်္လာနေ့ညတွင် အီရန်ဒရုန်း ၈ စင်းနှင့် ခရုဇ် ဒုံးကျည် ၂ စင်းကို ပစ်ချခဲ့သည် ဟု ဆိုပါတယ်။
Axios ကလည်း အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကို ကိုးကား၍ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ရေနံ အမြောက် အမြား ဆက်လက်ပို့ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment