တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်ကို အစ္စရေးဘက်က အကြီးအကျယ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အမြောက် ပစ်ခတ် မှုများ ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ၏ သောကြာနေ့မနက် သတင်းအရ လက်ဘနွန်မီဒီယာများကို ကိုးကား၍ အစ္စရေး၏ တိုက်လေယာဉ်များသည် နာရီပေါင်းများစွာ အလွန်နိမ့်သောအမြင့်ဖြင့် ပျံသန်းကာ နေရာအမျိုးမျိုးကို ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း“ဒိုဟာ ကဖ်ရ် ရာမန်” နှင့် “အလီ တာဟဲရ်” ဒေသများသည် အနည်းဆုံး သုံးကြိမ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။
သတင်းအရ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူ အစ္စရေး၏ အမြောက်တပ်များက “မစ်ဖ်ဒွန်”၊ “အလီ တာဟဲရ်”၊ “ဒဘ်ရှာ” နှင့် “ဒိုဟာ ကဖ်ရ် ရာမန်” အနီးဝန်းကျင်ဒေသများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ဆက်တိုက် အမြောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
သီးခြားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ မန်ဆူရီ ဒေသကိုလည်း ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
မြေပြင်မှ ရရှိသည့် သတင်းများအရ အဆိုပါပြင်းထန်သော တိုက်ခိုက်မှုများအပြီးတွင် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်၌ အင်အားပြင်း ပေါက်ကွဲသံနှစ်ကြိမ် ကြားခဲ့ရပြီး အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်များသည်လည်း အဆိုပါဒေသများအပေါ် ဆက်လက်ပျံသန်းနေဆဲဖြစ်သည်။
လက်ဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်များက အယ်လ်ဒဘ်ရှာနှင့် အလီ အယ်လ်တာဟဲရ်ကြားရှိ ဒေသများကို အစ္စရေးအမြောက်တပ်များက ဆက်တိုက် ပစ်ခတ်နေကြောင်း လည်း ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်တစ်စင်းသည် အလီ အယ်လ်တာဟဲရ်ဒေသနှင့် ၎င်း၏အနီးဝန်းကျင်အပေါ် အလွန်နိမ့်သောအမြင့်ဖြင့် ပျံသန်းခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ လူသေဆုံးဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံချက် မထွက်ပေါ်သေးပါ။
ယခုတိုက်ခိုက်မှုများသည် အမေရိကန်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် လက်ဘနွန်အစိုးရက အစ္စရေးအစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေချိန် တွင် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင် လက်ဘနွန်၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အထူးသဖြင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ က အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကန့်ကွက်ထားပြီး လက်ဘနွန်အစိုးရအနေဖြင့်“မှားယွင်းပြီး အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ရပ်နှင့် သဘောထား” ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment