အီရန်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောသဘာဝရှိသည့် စစ်ပွဲတွင် ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်ဟု ဟရှ်ဒိုရှ်ရှအ်ဘီ အကြီးအကဲ ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ နှင့် အီရတ်မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဖာလိဟ် အယ်လ်ဖာယတ်ဇ်သည် ဒေသတွင်း ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးတွင် အီရန်သည် အလွန်ကြီးမားသော စစ်ပွဲတစ်ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ထိုအခြေ အနေတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိရှိ ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက မိမိအနေဖြင့် အစိုးရရာထူးများအားလုံးမှ နုတ်ထွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဟက်ရှ်ဒ် အယ်လ်-ရှာဘီတွင် ထမ်းဆောင်နေသည့် တာဝန်ကို မည်သည့်ဂုဏ်ထူးထက်မဆို ပိုမိုအရေးကြီးသည်ဟု ယူဆကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံတွင် လက်နက်များကို နိုင်ငံတော်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သာ ထားရှိရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် အယ်လ်ဖာယတ်ဇ်က အင်အားသုံး၍ ထိုရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးပမ်းပါက ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း ထိုသို့ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလကုန်တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ လက်နက်များကို နိုင်ငံတော်ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ယူဆောင်လာရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် အီရတ်တွင် အီရတ်လူမျိုးများအချင်းချင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမည်မဟုတ်ဟုလည်း ၎င်းက ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်မဟုတ်သော အဖွဲ့များ၏ အများပြည်သူရှေ့တွင် ထင်ရှား စွာ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် လက်နက်များကို လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ထိုနေ့သည် အီရတ်အတွက် အဆင့် သစ်တစ်ခုနှင့် နေ့သစ်တစ်ရက် စတင်ခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်မည်ဟု အယ်လ်ဖာယတ်ဇ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟရှ်ဒိုရှ်ရှအ်ဘီ အကြီးအကဲက အီရတ်ရှိ ဟရှ်ဒိုရှ်ရှအ်ဘီ နှင့် အချို့သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား တူညီသည့် အချက်အချို့ ရှိသော်လည်း ထိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ရပ်များအတွက် ဟက်ရှ်ဒ် အယ်လ်-ရှာဘီတွင် တာဝန်မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရတ်၏ အခြေအနေသည် ရှုပ်ထွေးကြောင်း၊ ဟက်ရှ်ဒ် အယ်လ်-ရှာဘီသည် အီရတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အီရန်၏ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ် (IRGC) ကို ပုံတူကူးယူထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း ဟရှ်ဒိုရှ်ရှအ်ဘီ က တစ်ချက်ပင် ကျည်မပစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းတို့၏ စခန်းများကို အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရ ကြောင်း အယ်လ်ဖာယတ်ဇ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဟရှ်ဒိုရှ်ရှအ်ဘီ သည် အီရတ်တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူထားသော အီရတ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးတပ်မှူး၏ အမိန့်အောက်တွင်ရှိသည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အီရတ်တွင် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်သည် ဟရှ်ဒိုရှ်ရှအ်ဘီ တွင် မရှိကြောင်းလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဖာယတ်ဇ်၏ အဆိုအရ လက်ရှိဒေသတွင်း စစ်ပွဲသည် မူလကတည်းက မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အီရတ်နိုင်ငံအပေါ် မလိုလားအပ်သော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ထပ်မံ သက်ရောက် စေခဲ့ ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းက လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်၏ တရားဝင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာသည် အမေရိကန်၏ အီရတ်တွင် တပ်စွဲထားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်တပ်များ အီရတ်မှ ထွက်ခွာပြီးနောက် အားလုံးအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ရပ် ဖန်တီးရေးနှင့် အင်အားချိန်ခွင်လျှာကို မှန်ကန်သော အခြေခံများပေါ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment