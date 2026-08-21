  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အာရှ အနောက် နှင့် အရှေ့ အလယ် ပိုင်း

အီရန်နှင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများကို ပါကစ္စတန်အစိုးရက ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့သည့် မြင်ကွင်း ၂ ခု

၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၀၁:၄၆
News ID: 1855329
အီရန်နှင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများကို ပါကစ္စတန်အစိုးရက ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့သည့် မြင်ကွင်း ၂ ခု

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာဆာဒ် ဟာဆန် အယ်လ်ရှိုင်ဘာနီတို့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာစဉ် ပါကစ္စတန်ဘက်က အစိုးရအဆင့်ဖြင့် ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့သည့် ပုံရိပ် နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးသည် ဧပြီ ၂၀၂၆ တွင် အစ္စလာမ်မာဘတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဆီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း ဩဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၂၆ တွင် တရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်နည်း အားဖြင့် စကားပြောနေသည့် မြင်ကွင်း နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

အီရန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး က အာဇာနည် အလီ လာရီဂျာနီ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha