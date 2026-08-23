ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု နှစ်ဆတိုးလာ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ကို ပံ့ပိုးရေးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ရေဇာ သွလာယီနက်ခ် က နိုင်ငံ၏ ကာကွယ် ရေး စက်မှုလုပ်ငန်း အခြေအနေနှင့် ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည် တိုးမြှင့်လာမှုများအကြောင်း အသေး စိတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နိုင်ငံ၏တည်ရှိမှုကို ကာကွယ် ရန်အတွက် အမျိုးသားအင်အား တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံမဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းက ရုပ်မြင်သံကြားချန်နယ်တစ်ခုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် နိုင်ငံများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ တည်ရှိမှုနှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အင်အားစုများကို ရင်ဆိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ ခိုင်မာပြီး အင်အားကြီးမားလာရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အမျိုးသားအင်အားသည် အီရန်၏ လွတ်လပ် ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် အခြေခံ အာမခံ ချက်ဖြစ် ကြောင်း လည်း ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် သွလာယီနက်ခ် က လက်ရှိကမ္ဘာ့စနစ်ကို အုပ်စုကြီး သုံးခုအဖြစ် ခွဲခြားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပထမအုပ်စုမှာ အာဏာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် အခြားသူများအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကို ရည်ရွယ်သည့် အုပ်စုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်က ဦးဆောင်နေကာ အစ္စရေးအပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားက ထိုအုပ်စုနှင့် ပူးပေါင်းနေကြောင်း ပြောပါတယ်။ ထိုအုပ်စု၏ မူဝါဒမှာ အခြားလူမျိုးများ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို သိမ်းပိုက်ပြီး ၎င်းတို့၏ အချုပ် အခြာအာဏာကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယအုပ်စုမှာ အမှန်တကယ် အချုပ်အခြာအာဏာ မရှိဘဲ လက်တွေ့တွင် အခြားသူများ၏ လွှမ်းမိုးမှု အောက်တွင် ရှိနေသော နိုင်ငံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။ ထိုနိုင်ငံများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ သည် ပြင်ပအင်အားစုများ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေပြီး လွှမ်းမိုးထားသည့် အင်အားကြီး နိုင်ငံများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချခံရကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက တတိယအုပ်စုမှာ ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုကို လက်မခံဘဲ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသော နိုင်ငံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်သည်လည်း ယနေ့တွင် အင်ပါယာဝါဒအင်အားစုများကို ခုခံဆန့် ကျင်နေသော နိုင်ငံများ၏ ရှေ့တန်းတွင် ပါဝင်နေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ် သွလာယီနက်ခ် က လက်ရှိ အီရန်၏ ကာကွယ် ရေးစွမ်းရည်နှင့် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကို ယခင်စစ်ပွဲကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ မရတော့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ နိုင်ငံသည် ထိုကဏ္ဍတွင် သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းက ကာကွယ်ရေးအင်အားကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝနှင့် အချိန်မီ တုံ့ပြန်နိုင် ရန်အတွက် ခေတ်မီစစ်ရေးမဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူဟာများ၊ ရဲရင့်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိကာ အတွေ့ အကြုံရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ သင့်လျော်သော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ခေတ်မီလက်နက်များနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများကို တင်ပြရာတွင် ဗိုလ်ချုပ် သွလာယီနက်ခ် က ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်အတွင်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင်လမှ ယခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ နိုင်ငံအတွင်း လက်နက်များနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုသည် နှစ်ဆတိုးလာခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းတိုးတက်မှုသည် ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲအတွင်း ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ကန့်သတ်ထားသော အရေးကြီး စင်တာအချို့ပင် ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို ခံခဲ့ရပြီး အချို့နေရာများ ပျက်စီးခဲ့သည့်အချိန်တွင် ဖြစ် ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည့် တတိယမြောက်စစ်ပွဲအတွင်းလည်း ထရမ့်နှင့် နေတန်ယာဟုတို့၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှုသည် ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် စစ်ပွဲအတွင်း အရေးကြီးသော ကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်အချို့နှင့် စစ်ရေးလိုအပ်ချက်အရ ဦးစားပေးထားသည့် ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုကို ပုံမှန်အဆင့်ထက် သုံးဆကျော်အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် သွလာယီနက်ခ် က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်း အချက် အလက်များနှင့် စစ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေး ပေးပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူကို အံ့အားသင့်စေရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အားနည်းချက်များကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ၊ ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကာကွယ်ရေးပံ့ပိုးမှုစနစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ဖြစ်နိုင်သမျှ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ယမန်နှစ်နှင့် ယခုနှစ် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနေ့ အခမ်းအနားများတွင် စစ်ရေးပြပွဲများ မကျင်း ပခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန် အများအပြားကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းတို့၏ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်မှာလည်း ယင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းက ယမန်နှစ်တွင်လည်း မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ရန်သူကို အံ့အားသင့်စေရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ ကာကွယ် ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လက်နက်များနှင့် ကာကွယ် ရေးပစ္စည်းများကို ထုတ်ဖော်ပြသမှု ကန့်သတ်ထားကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ထပ်မံ ဆိုပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment