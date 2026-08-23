အီရန်၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ” အတွက် ရက် ၄၀ ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ၌ ကျင်းပ (၁) ။ ။ Photos
၂၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1856268
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အတွက် ရက် ၄၀ ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက် ညတွင် အီရန်နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ရှိ သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော်၏ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဝတ်ပြု ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ရုံးမှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထု အလွှာအသီးသီးမှ လူများနှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment