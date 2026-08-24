အီရန်နိုင်ငံ ဖရ်စ် ပြည်နယ်ရှိ ကြီးမားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေကွက်တစ်ခု ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်ရေနံဝန်ကြီး မိုဟ်စင် ပါက်နေဂျာဒ် သည် ဖါစ် ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေကွက်အသစ်ကြီးတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သော သိုက်မှာ ၅.၇ ထရီလီယံ ကုဗပေခန့် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားသို့ ပြောကြားရာတွင် အီရန်ရေနံဝန်ကြီးက မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေကွက်တွင် စုစုပေါင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၇.၅ ထရီလီယံ ကုဗပေကျော် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Press TV ၏ အဆိုအရ ဤသဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေကွက်မှ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပမာဏသည် South Pars သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေကွက်၏ ပထမအဆင့်တွင် ၁၅ နှစ်ကြာ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ညီမျှပါတယ်။
ရေနံဝန်ကြီး၏ အဆိုအရ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေကွက်အသစ်၏ အမည်မှာ သက်ခ်အီ ဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင်ရှိသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သည် သဘာဝအားဖြင့် ချိုမြိန်သောကြောင့် ၎င်းတွင် ဆာလ်ဖာဒြပ်ပေါင်းများ ပါဝင်မှု နည်းပါး ကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် မျှော်လင့်ရပါတယ်။
မိုဟ်စင် ပါက်နေဂျာဒ် က ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင် ဓာတ်ငွေ့ငွေ့ရည်များစွာလည်း ပါဝင်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ ဓာတ်ငွေ့ငွေ့ရည်သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ရရှိသော အဖိုးတန် ဟိုက်ဒရို ကာဗွန် အရည် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်ရေနံဝန်ကြီးက ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဓာတ်ငွေ့ငွေ့ရည်ရည်သိုက်များ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို ဒေါ်လာဘီလီယံ ပေါင်းများ စွာ ခန့်မှန်းထားစဉ်တွင် ဤအရင်းအမြစ်များသည် နိုင်ငံအတွက် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ မှုရင်းမြစ်အသစ် တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရက ဤဓာတ်ငွေ့မြေကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ဤနေရာမှ ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားသော ကဏ္ဍများထံ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် အီရန်နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် စက်မှုနှင့် စွမ်းအင် ကဏ္ဍများတွင် တိုးပွားလာသော ဝယ်လိုအား ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် အီရန်နိုင်ငံအား သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ၎င်း၏စွမ်းအင်ကဏ္ဍအပေါ် ကျယ်ပြန့်သော ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ခဲ့ ပြီး နောက်ပိုင်း အီရန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့သိုက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ မှုနှင့် ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်မှုကို အဓိကအားကိုးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment