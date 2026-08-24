  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos

၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1856702
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို သောကြာနေ့ည (၁၄၀၅ ခုနှစ်၊ မိုရ်ဒတ်လ ၃၀ ရက်) တွင် အီရန်နိုင်ငံ၊ ကွမ်းမြို့ရှိ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ ၏ ရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ပညာရှင်များ၊ ဘာသာရေးဆရာများ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းသားများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြည်သူလူထု အလွှာအသီးသီးမှ လူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photosအာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား မြှုပ်နှံပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha