တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယီမင်နိုင်ငံ အစိမ်းရောင်အလှဆင်မှုများဖြင့် တောက်ပနေ ။ ။ video
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၈:၁၄
News ID: 1856969
အဗ်နာ ။ ။ တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ကာလရောက်တိုင်း ယီမင်နိုင်ငံရှိ မြို့များသည် အစိမ်း ရောင်အလှဆင်မှုများဖြင့် ထူးခြားစွာ လှပလာကြပါတယ်။ ထို့အပြင် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၏ မွေးနေ့ပွဲတော် အတွင်း ယီမင်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဆနအာ နှင့် အခြားမြို့များ၏ ကောင်းကင်ယံများကိုလည်း အလင်း ရောင်များ၊ မီးရှူးမီးပန်းများဖြင့် ထွန်းလင်းတောက်ပစေကြပါတယ်။
Your Comment