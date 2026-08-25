  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ယီမင်ခေါင်းဆောင်

ဇီယွန်ဝါဒသည် လူမျိုးများကို အရှက်ခွဲနှိမ့်ချပြီး ၎င်းတို့၏နယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်ရန် ရည်ရွယ်နေသည်

၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၉:၀၅
News ID: 1856997
ဇီယွန်ဝါဒသည် လူမျိုးများကို အရှက်ခွဲနှိမ့်ချပြီး ၎င်းတို့၏နယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်ရန် ရည်ရွယ်နေသည်

အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ယီမင်ခေါင်းဆောင်က ဇီယွန်ဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများကို အရှက်ခွဲနှိမ့်ချရန်နှင့် ၎င်းတို့၏နယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်ရန် ရည်ရွယ်နေသည် ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန်ရုပ်မြင်သံကြားဌာန(IRIB) မှ အယ်လ်မဆီရာသတင်းဌာနကို ကိုးကား၍ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ယနေ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် “ဇီယွန်ဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အစ္စလာမ်မစ် အွမ္မဟ်ကို ပစ်မှတ်ထားနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ရန်၊ ကျွန်ပြုရန် နှင့် အရှက်ခွဲနှိမ့်ချရန်၊ ၎င်းတို့၏နယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို လုယူရန် ကြိုးပမ်းနေသည်”ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha