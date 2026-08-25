နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ဘော်ချီမြို့တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် လူပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ထောင်သောင်းချီပါဝင်သည့်ပွဲတော်ကျင်းပ။ ။ video
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၉:၁၂
News ID: 1857001
အဗ်နာ ။ ။အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ လူပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ထောင်သောင်းများစွာသည် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဘော်ချီမြို့ရှိ ဘောလုံးအားကစားကွင်းတွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဤအခမ်းအနားသည် နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ကျင်းပသည့် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) မွေးနေ့ Eid al-Mawlid အထိမ်းအမှတ်ပွဲများထဲမှ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်း ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ကို Eid ul-Mawlid အတွက် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Your Comment