“မက္ကာသဘောတူညီချက်သည် အမေရိကန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးများ ဆက်လက်ရှိနေမည်”/ဗိုလ်ချုပ် မိုဟစ်ဘီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ IRGC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဟိုစိန် မိုဟေဘီသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်သည့် ကာ့ဒ်အဖွဲ့များက အီရန်နယ်စပ်များဘက်သို့ ချဉ်းကပ်လာမှုနှင့် တူရကီ၊ ပါကစ္စတန်အပါအဝင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား “မက္ကာစာချုပ်” နှင့်ပတ်သက်၍ ထွက်ပေါ်နေသော ပြောဆိုချက်များအပေါ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းက Komala နှင့် Democratic Party ကဲ့သို့ တော်လှန်ရေးဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့များ၏ စခန်းများနှင့် စုဝေးရာ နေရာ များကို အီရန်က ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းအဖွဲ့များကို ဆန့်ကျင်၍ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးများကို အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မှာ အကြီးအကျယ် လျော့ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ အရေးကြီးသော စုဝေးရာနေရာများနှင့် လက်နက်၊ စစ်ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံများ ကိုလည်း ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့များက အီရန်နယ်စပ်များဘက်သို့ ချဉ်းကပ်လာနေသည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မိုဟေဘီက ယင်းကိစ္စကို ဖော်ပြနေသည့်ပုံစံအတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေခြင်း မရှိကြောင်း၊ အများအားဖြင့် ဝါဒ ဖြန့်ချိရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်သည် အဆိုပါအဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်ကို ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး အစကတည်းကပင် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ပျက်ပြားစေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
မက္ကာသဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ် မိုဟေဘီမိုဟစ်ဘီ က အီရန်အနေဖြင့် ယင်း သဘော တူညီချက်ကို ဒေသ တွင်းမှ နိုင်ငံခြားအင်အားစုများ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကို ဖယ်ရှား ရန် ဦးတည်သည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် မြင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအချင်းချင်း သဘောတူညီချက်များ ချုပ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားအင်အားစုများကို ဒေသတွင်းမှ ဖယ်ရှားရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုပါက အီရန်အနေဖြင့် ဝမ်းမြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
၎င်းက ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် ယင်းသဘောတူညီချက်သည် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အမေရိကန်၏ ဒေသတွင်းတည်ရှိမှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အီရန်အနေဖြင့် မည်သည့် လုံခြုံရေးမတည်ငြိမ်မှုမျိုးကိုမျှ ခံစားရခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် အီရန်၏ ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ IRGC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အဆိုပါနိုင်ငံများမှ ပြည်သူများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အီရန်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေးများ ရှိခဲ့ကြပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း ယင်းဆက်ဆံရေးများ ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သဖြင့် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရန်မလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် မိုဟစ်ဘီ က ထပ်မံပြောကြားရာတွင် ယင်းသဘောတူညီချက်သည် အလွန်အကျွံ အကောင် အထည် ဖော်မည့်ပုံစံဖြင့်ပင် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါကလည်း အပြင်ပန်းအားဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်သာ ကန့်သတ် နေမည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့တွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းက အီရန်အနေဖြင့် မက္ကာသဘောတူညီချက်အပေါ် မည်သည့်စိုးရိမ်မှုမျှ မရှိကြောင်းနှင့် ယင်းသဘောတူညီချက်၏ အရေးကြီးဆုံး သတင်းစကားမှာ ဒေသတွင်းမှ အမေရိကန်၏ ခြေကုပ်နှင့် တည်ရှိမှုကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment