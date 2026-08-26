ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အိန္ဒိယရေနံတင်သင်္ဘောကို ကြီးမားစွာ တားဆီးမှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏ အစီရင်ခံစာအရ အိန္ဒိယရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ တောင်ဘက် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် အိုမန်စင်္ကြံ မှ ဖြတ်သန်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း သတိပေးချက်ရရှိပြီးနောက် ထို လမ်းကြောင်း မှ ဖြတ်သန်းရန် အစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ တောင်ဘက်လမ်းကြောင်းတွင် မည်သည့် သင်္ဘောသွား လာမှုမျှ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါ အိန္ဒိယရေနံတင်သင်္ဘော၏ အမည်မှာ HAANA ဖြစ်ပြီး နေ့လယ် ၂:၁၅ နာရီ တွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ တောင်ဘက်လမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်သန်းရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment