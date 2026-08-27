ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဂူဂျ်ရန်ဝါလာမြို့တွင် တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား။ ။ Photos
၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၆:၅၄
News ID: 1857943
အဗ်နာ ။ ။ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ကာလနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဂူဂျ်ရန်ဝါလာမြို့ရှိ ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာလေမီယဟ် မှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ သည် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ခမ်းနားထည်ဝါသော လမ်းလျှောက် ချီတက်ပွဲ တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုသို့ ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) အပေါ် ၎င်းတို့၏ နက်ရှိုင်း သော ကြည်ညိုလေးစားမှုနှင့် ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment