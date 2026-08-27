ဘာရိန်းအစိုးရ၏ ရှီအဟ် များအပေါ် နောက်ထပ် မသင့်မြတ်သော အစီအစဉ်တစ်ရပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews သည် “မီရာသိုလ် ဘာရိန်း” ကို ကိုးကား၍ ရရှိသော သတင်းအရ ဘာသာတရားတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားချက်များ ရှိကြပြီး ဘာသာရေးအုပ်စုတိုင်းတွင်လည်း ကိုယ်ပိုင် ဘာသာရေးအခမ်းအနားများ၊ ယုံကြည်ချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် တာဝန်များ ရှိကြသည်။ ဤအချက်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာရေးအုပ်စုအသီးသီးနှင့် ပတ်သက်၍ အသိအမှတ်ပြုထားသော အမှန်တရားတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးအုပ်စုတိုင်းသည် မိမိတို့၏ ထူးခြားသော ဘာသာရေးလက္ခဏာများကို လေးစားပေးရန်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ အခြားသူများက ယုတ္တိနှင့် မကိုက်ညီဟု ယူဆသည့် အရာများကို ယုံကြည်ကြသည့်တိုင် ထိုအခွင့်အရေး ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ယနေ့တွင် ယုတ္တိနှင့် မကိုက်ညီဆုံးသောအရာမှာ ဘာရိန်း၏ ဂိုဏ်းဂဏခွဲခြားမှုရှိပြီး ဖိနှိပ်သောအစိုးရက ဘာရိန်းရှိ ရှီအဟ် များအပေါ် ပြုလုပ်နေသည့် လုပ်ရပ်များပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနောက်ဆုံး ဖိနှိပ်မှုလှိုင်းကို အစိုးရက ရှီအဟ် ဘာသာရေးအလှူအတန်းနှင့် ဘာသာရေး ရေးရာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ အဆင့်မြင့်ရာထူးများတွင် ခန့်အပ်ထားသည့် “ဘာသာစွန့်သူများ” အုပ်စုတစ်စုမှတစ်ဆင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုပါတယ်။ ထိုသူများကို ရှီအဟ် ဘာသာကို ထိခိုက်စေရန်နှင့် ရှီအဟ် များကို ပစ်မှတ်ထားရန် အသုံးချနေပြီး ဘာသာရေးဥပဒေများနှင့် အခြေခံမူများအတွင်းပင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက် နေသည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘာရိန်း၏ ဂိုဏ်းဂဏခွဲခြားသောအစိုးရက “ဘာသာရေးအလှူအတန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့” မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နေ သည့် လုပ်ရပ်များသည် မကြာသေးမီကာလများအတွင်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ကျော်လွန် ကာ ဘာသာရေး၏ အခြေခံအသိအမှတ်ပြုထားသော အချက်များကိုပင် လျစ်လျူရှုသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ လာတယ်။ ထို့အပြင် ဘာသာရေးအလှူအတန်းအဖွဲ့၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှတစ်ဆင့် အစိုးရ၏ နောင်လာ မည့်အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တယ်။
ထိုအစီအစဉ်သည် ရှီအဟ် များ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များနှင့် ကစားခြင်း၊ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ သီးခြားဘာသာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ယူဆောင်ခြင်းတို့အပေါ် အခြေခံထား ပါတယ်။ ထိုအစီအစဉ်၏ အရေးကြီးဆုံး ကြိုးပမ်းချက်မှာ “ အေမာမ် ဘာရာများ” ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ခန့်အပ်သည့်ကိစ္စအား အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံ အပ်နှံရန် ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာကို သိရှိနားလည်ထားသူများအားလုံး သိကြသည့်အတိုင်း အကြောင်းပြချက်များ စွာကြောင့်“ ဘာသာရေးအလှူအတန်းအဖွဲ့” သည် အေမာမ်ဘာရာ များ၏ ခေါင်းဆောင်များ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကို ခန့်အပ်ရန် အရည်အချင်းမရှိပါ။ အကြောင်းမှာ ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ အမည်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သာ ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရသည် အေမာမ်ဘာရာ များ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအတွင်း လျှို့ဝှက်အရာရှိများနှင့် သူလျှိုများကို ထည့်သွင်းရန် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုသူများမှတစ်ဆင့် အစိုးရ၏ အမိန့်များကို အကောင်အထည်ဖော်စေပြီး ထိုဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို “ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ လှုပ်ရှားမှု” ၏ စိတ်ဓာတ်မှ ကင်းမဲ့သွားစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အတွေးအခေါ်ကို အေမာမ်ဘာရာ များ၏ စိတ်ဓာတ်မှ ဝေးကွာသွားစေရန်လည်း ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု စာသားတွင် ဆိုထားပါတယ်။
ထိုကြိုးပမ်းမှုသည် နောက်ဆုံးတွင် ယဇီးဒ် ၊ ရှိမရ်နှင့် ဟာရ်မလဟ် တို့နှင့်ပင် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အဆင့်အထိ ရောက်ရှိလာပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့နှင့် သင့်မြတ်ရေးအထိ ရောက်ရှိသွားမည်ဟု စာရေးသူက ဝေဖန်ထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment