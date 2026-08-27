အီရန်နိုင်ငံခါက် ရှိ ရေနံတင်ပို့မှု၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဟမီးဒ် ဖုတ်ဒ် သည် “ECOFA” အစီအစဉ်တွင် ခါက် ကျွန်းရှိ ရေနံအဆောက်အအုံများ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် “ ခါက် မှာ အခြေအနေက အေးချမ်းပြီး သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒီဒေသဟာ အမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီဘက်က အကြိမ် ကြိမ် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမယ့် ရေနံလုပ်ငန်းက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက ရေနံ လုပ်ငန်း တွေကို တစ်ခဏလေးတောင် ရပ်တန့်မသွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အီရန်အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ဆက်လက်၍ “အခု ဒီအချိန်မှာတောင် ခင်ဗျားတို့နဲ့ စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကန်အများအပြားကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ ကန်ထရိုက်တာအဖွဲ့တွေ အများ အပြားက လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဆိပ်ခံတံတားတွေနဲ့ သိုလှောင်ကန်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင် တာအပြင် အရင်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စီမံကိန်းတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေထဲက ဘယ်လုပ်ငန်းမှ ရပ်တန့်သွားခြင်း မရှိပါဘူး” ဟု ဆိုပါတယ်။
ဟမီးဒ် ဖုတ်ဒ် က “ ခါက် ဟာ ဆက်လက်ရှင်သန်နေပြီး အဲဒီမှာ လုပ်ငန်းတွေကလည်း ဆက်လက် တည်ရှိ နေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် လက်ရှိအခြေအနေတွင်ပင် ကန်ထရိုက်တာများက ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေကြပြီး စီမံကိန်းအသီးသီးသည် တိုးတက်မှုအဆင့် မတူညီကြသော်လည်း ဆက်လက် အကောင် အထည်ဖော်နေကြကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် အချို့စီမံကိန်းများသည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ၊ အချို့မှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
စစ်ပွဲကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းက “စစ်ပွဲကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ ရေနံသိုလှောင်ကန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မဟာဗျူဟာမြောက် သိုလှောင်ကန်စွမ်းရည် အတော်အတန်ရှိပြီး အဲဒီကန်တွေဟာ နိုင်ငံအတွင်း နေရာအမျိုးမျိုးမှာသာမက နိုင်ငံပြင်ပ၊ ကျွန်းတွေ၊ ကုန်းတွင်းဒေသတွေမှာလည်း တည်ရှိပါတယ်” ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ခါက် ကျွန်းသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ အရေးအကြီးဆုံး ရေနံတင်ပို့ရေးစခန်းဖြစ်ပြီး ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှုနှင့် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။ အီရန်နိုင်ငံ၏ တင်ပို့သည့် ရေနံ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကို ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိ အဆိုပါ မဟာဗျူဟာမြောက် ခါက် ကျွန်းမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့နေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment