မီလာဒွန်နဗီ (ဆွ) သည် လူသားချင်းစာနာမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၏ သတင်းစကားဖြစ် သည် / မိုဟမ္မဒ် ဒီပက်ကူးမား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တမန်တော်မြတ် မိုဟာမက် (ဆွ) ၏ သွန်သင်ချက်များသည် လူသားဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတို့ကို အလေးပေးထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဟိုက်ဒရာဘတ် ဒက်ကန်မြို့၌ ကျင်းပသော အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ၂၀၂၆ ချီးမြှင့်ပွဲတွင် အူတ္တာရာခန်းပြည်နယ်မှ လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒိပက်ကူးမား (မိုဟမ္မဒ် ဒိပက်ကူးမား) က ဘာသာတရားအားလုံးကို လေးစားသင့်သော်လည်း လူသားချင်းစာနာမှုသည် အထက်ဆုံးအရေးကြီးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ သွန်သင်ချက်များသည် လူသားတို့ကို လေးစားရန်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတို့ကို အလေးထားရန် သင်ကြားပေးကြောင်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
၎င်းက တမန်တော်မြတ် မိုဟာမက် (ဆွ) သည် မက္ကာမြို့သို့ ကြွရောက်လာချိန်က လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူသားများရှိနေခဲ့သော်လည်း လူသားချင်းစာနာမှု၏ အမှန်တကယ် အနှစ်သာရမှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့သော မကောင်းမွန်သည့် အခြေအနေများကြားမှပင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် လူသားများအား စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို သင်ကြားပေးခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို ရဘီအူလ်အော်ဝါလ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ခွာဂျာ မုန်ရှီ ဖန်ရှင်းဟောလ်၊ မန်ဆာဟစ် တင့်ခ် ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဘဇ်မ် ရဟ်မတ် အာလမ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အထက်တရားရုံး အကြီးတန်းရှေ့နေ အမ်အေ မူဂျစ် က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ အဟ်လေစွန္နတ် အာလင်မ် မော်လဝီ မိုဟမ္မဒ် ရှမင်း အဇ်ဇမန် ကာဒရီ (ကာလကတ္တား) နှင့် မော်လဝီ ဆယက်ဒ် ကာစင်မ် အရှရဖ် ကချူချဝီ ရှရီးဖ် (အူတာပရာဒေ့ရှ်) တို့က အထူးဧည့်သည်များအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမ်အေ မူဂျစ် ရှေ့နေက အာလင်မ်ပညာရှင်များနှင့် အခမ်းအနားတက်ရောက်သူများကို ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ဘဇ်မ် ရဟ်မတ် အာလမ်က နှစ်စဉ် ရဘီအူလ်အော်ဝါလ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ချီးမြှင့်ပေးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆုသည် ဖိနှိပ်မှု၊ အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ မတရားမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် သွေးထွက်သံယိုမှုတို့ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သူများ၊ ထို့အပြင် လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေးအကြား သဟဇာတဖြစ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သူများကို ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြပါတယ်။
၎င်းက ၂၀၂၆ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို အူတ္တာရာခန်းပြည်နယ်မှ လူငယ်လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒိပက်ကူးမား (မိုဟမ္မဒ် ဒိပက်ကူးမား) အား ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ၎င်း၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပိုမိုအားပေးရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားတွင် မော်လဝီ ဆယက်ဒ် ကာစင်မ် အရှရဖ် ကချူချဝီက ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မြင့်မြတ်သောကျမ်းစာဖြစ်ပြီး လူသားအားလုံးအတွက် ဘဝလမ်းညွှန်ဥပဒေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတို့၏ ဥပဒေများမှာ ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်၏ အမိန့်တော်များ နှင့် အာယတ်တော်များမှာ ကမ္ဘာပျက်သည့်တိုင် ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
၎င်းက မီလာဒွန်နဗီ (တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်) သည် မွတ်စလင်များအကြား အပြန်အလှန်စာနာမှု၊ ညီအစ်ကိုမေတ္တာ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် တမန်တော်မြတ်အပေါ် ချစ်မြတ်နိုးမှုတို့ကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် အရေးကြီးသော နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အစ္စလာမ်၏ သွန်သင်ချက်များတွင် အကြမ်းဖက်ဝါဒဟူသော အယူအဆမရှိကြောင်း၊ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မြင့်မြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် အကျင့်စရိုက်များကြောင့် လူအများအပြားသည် အစ္စလာမ် ဘာသာ သို့ အုပ်စုလိုက် ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားပါတယ်။
အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကုရ်အာန်ရွတ်ဆိုရေးအကယ်ဒမီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဂိုလ်ကွန်ဒါရှိ ဂန်ဘဒါန် ကွတ်ဘ်ရှာဟီ အီးဒ်ဂါဟ်၏ ခတီးဗ်ဖြစ်သူ မော်လဝီ မတင် အလီ ရှား ကာဒရီ က တမန်တော်မြတ်၏ ဘဝဖြစ်စဉ် (စီရတ်) သည် ဖိနှိပ်မှု၊ အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့် မတရားမှုတို့ကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ရန် သင်ကြားပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) သည် လူသားအားလုံးအတွက် ကရုဏာတော်၏ အကြောင်းခံဖြစ်ပြီး ဖိနှိပ်မှုများ ကို အဆုံးသတ်ရန်၊ တရားမျှတမှုကို ထူထောင်ရန်နှင့် ဖိနှိပ်ခံရသူများဘက်မှ ရပ်တည်ရန် အလေးပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
မော်လဝီ မူဇဖ္ဖရ် အလီခန်း ဘန်ဒါနဝါဇီကလည်း အစ္စလာမ်၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် တမန်တော်မြတ် မိုဟာမက် (ဆွ) ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်သည် လူသားချင်းစာနာမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ကောင်းကျိုးလိုလားမှုတို့ကို သင်ကြားပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) အား နဗီတမန်တော်များ၏ နောက်ဆုံး တမန်တော်အဖြစ် စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ မြင့်မြတ်သောဘဝကို လူသားအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး စံနမူနာ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
မှတ်သားဖွယ်မှာ ဒိပက်ကူးမား (ယခု မိုဟမ္မဒ် ဒိပက်ကူးမားဟုလည်း လူသိများသူ) သည် အူတ္တာရာခန်းပြည်နယ်၊ ကိုတ်ဒွါရာမြို့မှ လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးနှင့် အားကစားခန်းမ (Gym) လေ့ကျင့်ရေးနည်းပြတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကိုတ်ဒွါရာမြို့ရှိ အသက်အရွယ်ကြီးသော မွတ်စလင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား ဆိုင်အမည်ပြောင်းလဲရန် ဖိအားပေးခံရသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ချိန်တွင် အဆိုပါဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘက်မှ ရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး ဘာသာရေးအခြေခံ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ထိုလုပ်ရပ်ကို ဘာသာရေးနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် လူသားချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်မှု၏ နမူနာတစ်ရပ်အဖြစ် ချီးကျူးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းသည် ဆန့်ကျင် မှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ၎င်း၏ Gym ကို သပိတ်မှောက်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေများကိုလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုနောက်ခံအခြေအနေများကြောင့် အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘဇ်မ် ရဟ်မတ် အာလမ် အဖွဲ့က ၎င်းအား ရဟ်မတ် အာလမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ၂၀၂၆ ချီးမြှင့်ရန် ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment